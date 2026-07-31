El entrenador de Boca reconoció que O’Higgins de Chile fue superior y advirtió que el equipo deberá mejorar rápidamente, tras la sufrida clasificación por penales.

La autocrítica de Arruabarrena tras la clasificación de Boca: "De esta manera serán pocas las victorias"

Rodolfo Arruabarrena realizó una fuerte autocrítica este jueves en Chile, luego de que Boca eliminara 4-3 por penales a O’Higgins en el repechaje de la Copa Sudamericana tras perder 1-0 durante el tiempo reglamentario, y aseguró que su equipo necesita mejorar tanto en el funcionamiento como en el aspecto anímico para afrontar los próximos compromisos.

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“Nosotros teníamos que pasar, pero no nos ha gustado la manera. No me ha gustado la manera. El rival fue superior” , comenzó el entrenador durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El "Xeneize" había ganado 1-0 en la Bombonera, pero no logró sostener la ventaja en Rancagua y terminó dependiendo de la definición desde los doce pasos para avanzar a la próxima instancia del certamen continental.

Arruabarrena valoró el cumplimiento del objetivo, aunque dejó en claro su preocupación por el rendimiento colectivo: “Somos autocríticos, soy autocrítico. Sabemos que de esta manera serán pocas las victorias que podamos conseguir”.

Y añadió: “El rival nos complicó y tuvo el dominio del partido. En los penales se decantó por nuestra parte. Llevamos un mes y medio, necesitamos más trabajo y mejorar mucho. Estoy contento por haber pasado, pero no por la actuación”.

️ #Arruabarrena: "De esta manera nos va a costar mucho" pic.twitter.com/rtLdVXFF2A — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) July 31, 2026

El entrenador también reconoció que una eventual eliminación hubiera significado un impacto muy fuerte para un plantel que ya venía golpeado por la goleada sufrida ante Deportivo Riestra en el Torneo Clausura.

“Lo importante para el grupo es pasar porque se vienen momentos muy duros y no hacerlo hubiera sido un palo muy duro para todos”, explicó el Vasco.

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo relacionado con la confianza de los jugadores. “Hay una cuestión anímica. Tenemos que salir de esa situación porque la historia del club y la camiseta nos lo imponen. Estamos obligados”, sostuvo.

Arruabarrena consideró que la clasificación podría ayudar a recuperar seguridad, pero insistió en que el equipo no puede conformarse únicamente con el resultado: “Nos tendría que dar confianza, pero tenemos que ser autocríticos y saber que así no podemos. Lo hablamos en el vestuario: pasamos, pero no hay mucho para decir. Somos los primeros en entenderlo".

El director técnico destacó la reacción de sus futbolistas después del gol chileno, aunque advirtió que las palabras deberán trasladarse rápidamente al campo de juego.

“Podemos hablar en todas las conferencias, pero hay que demostrarlo ahí. Estoy contento por pasar, pero no por la manera en la que pasamos”, remarcó.

Por último, felicitó a O’Higgins por lo realizado durante la serie y anticipó que Boca deberá cambiar la página para enfocarse en el próximo encuentro ante Newell’s por el campeonato local.

“Tenemos que ganar en la Liga. Debemos ser más competitivos, más realistas y entender que todos los partidos van a ser duros”, concluyó.