El presidente de Deportivo Recoleta dijo que enfrentar a Boca es "tocar el cielo con las manos" + Agregar ámbito en









Luis Vidal, presidente del equipo Paraguayo, confirmó que le darán prioridad en las entradas a los Xeneizes y comentó por qué será un sueño afrontar este partido.

Luis Vidal confirmó que le entregarán 20.00 entradas a Boca para el partido de vuelta por Copa Sudamericana.

Boca va en busca de revertir su situación en este semestre, después de perder por goleada ante Riestra, pasar por penales frente a O'Higgins y empatar contra Newell' s este fin de semana. Si bien tiene dos fechas del Torneo Clausura por jugar, la Copa Sudamericana es la prioridad para el equipo del “Vasco” Arruabarrena.

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Su próximo rival será Deportivo Recoleta de Paraguay y su presidente, Luis Vidal, confirmó que le dará más entradas al público visitante que al local. Esto se debe a que los hinchas de su equipo llevan como máximo a 2.000 personas por partido y prevén que los hinchas Xeneizes de Argentina y del país guaraní llenen el estadio.

Boca buscará sacar el semestre para adelante. Recoleta suele hacer de local en el estadio Roque Battilana, con una capacidad de tan solo 6.000 personas, por lo que no cumple las reglas mínimas preestablecidas por la Conmebol y se tendrán que mudar al Defensores de Chaco para este partido, que tiene una capacidad aproximada de 40.800 espectadores.

Ante esto, Vidal asentó su postura. “Para nosotros el fútbol es una pasión, hay que jugar en el mejor escenario con público, odiamos los estadios vacíos. No importa que seamos visitantes en nuestro propio país, es normal que un gran equipo como Boca venga a Paraguay. No tenemos ningún inconveniente en darle todo eso a Boca y nosotros quedarnos con el resto del estadio”, confirmó.

Luis Vidal, el presidente de Recoleta. ForbesPY Además, dejó en claro su fanatismo por el club de la Ribera. “Para nosotros es como tocar el cielo con las manos, jugar con el más grande seguramente en títulos internacionales en Sudamérica. No sabemos cuándo podremos enfrentar a un grande del continente en un torneo internacional, que en 95 años es la primera vez. Y ahora la frutilla del postre sería poder jugar con Boca y si vamos a hacer historia, hagamosla bien.", sentenció en entrevista con Olé.

Cómo llegan Boca y Recoleta al partido de Sudamericana El equipo de Rodolfo Arruabarrena llegó a la Copa Sudamericana luego de quedar tercero en la fase de grupos de la Libertadores, lo que fue un golpe duro para la mayoría de los hinchas. Al pasar por esta situación, se tuvieron que enfrentar ante O´Higgins de Chile en dieciseisavos de final, y pudieron avanzar de ronda tras ganarle por penales, después de que cada uno haya ganado 1 a 0 en condición de local. Recoleta, por su parte, quedó primero en el Grupo D de la Sudamericana, en donde compartió grupo con Santos, San Lorenzo y Deportivo Cuenca. Su victoria más importante fue contra el Ciclón en la última fecha y de visitante. Gracias a ese partido pudieron meterse primeros en el grupo y pasar directamente a octavos. Boca va en busca de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. The Sporting News El primer partido entre el Xeneize y Los Canarios se dará el martes 11 de agosto en la Bombonera, mientras que la vuelta se disputará el martes 18 de agosto en el Estadio Defensores de Chaco. Ambos partidos se jugarán a las 19.