Juan Román Riquelme opinó sobre la agónica clasificación de Boca en Copa Sudamericana: "No te pueden hacer un gol de lateral" + Agregar ámbito en









El presidente de Boca habló sobre la dura clasificación a los octavos de final de la copa internacional y la alta carga de partidos que tiene que manejar la institución.

Juan Román Riquelme habló con la prensa luego de pasar de ronda por Copa Sudamericana.

Boca le ganó por penales a O´Higgins, en Chile, y pasó a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, luego de empatar 1 a 1 en el global. Tras esta sufrida victoria, este viernes Juan Román Riquelme habló con la prensa antes de volver a Buenos Aires. “Fue un partido complicado. Por ahí en el partido que jugamos de local tendríamos que haber sacado más diferencia”, resaltó.

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Algo que se vio reflejado durante todas sus declaraciones fue la frustración por el gol que les metió Francisco González, del conjunto chileno, a quien le quedó un rebote, después de un mal rechazo de Nicolás Figal desde un lateral en contra, y pudo convertir el empate global. “No te pueden hacer un gol de lateral. Si te lo hacen es porque no has marcado bien, porque no defendiste bien. No tiene nada que ver con lo anímico”.

Riquelme habló con la prensa. Estas últimas palabras referidas a lo emocional fueron en respuesta a una declaración que hizo Leandro Paredes, el capitán del Xeneize, luego del encuentro. “La confianza es muy importante para el jugador y el grupo. Lo tenemos que encontrar y tratar de obtener porque nos ayudará muchísimo”, haciendo referencia a las palabras del Vasco Arruabarrena sobre que al equipo le hace falta “buscar un rendimiento acorde, agarrar confianza y soltarse”.

Por otro lado, comentó su felicidad de pasar como sea, pero recalcó que ir a los 12 pasos no es algo que lo mantenga con tranquilidad. “Los penales son cuestión de suerte. Cuando ganás dicen que pateaste bien y cuando perdés dicen que pateaste mal. Es así. A nosotros nos sirvió para que nuestro arquero (Álvaro Montero) agarre confianza”, aseguró.

Riquelme con Leandro Paredes, el capitán de Boca. El arquero colombiano llegó en este mercado de pases para quitarle el puesto a Leandro Brey y a Agustín Marchesín, este último lesionado, por el bajo nivel de ambos. Lo curioso es que en los primeros dos partidos que le tocó atajar no se mostró con total seguridad. En uno de ellos fue el centro de las críticas por perder 3 a 0 contra Riestra en la primera fecha del Torneo Clausura y estas palabras del presidente demuestran el optimismo que hay con el guardameta de 2 metros de altura.

Riquelme y el calendario Xeneize Luego de esta victoria por Copa Sudamericana, se confirmó que los octavos de final los jugarán contra Recoleta de Paraguay. La ida será el martes 11 de agosto a las 19, en La Bombonera, mientras que la vuelta tendrá lugar el martes 18 de agosto a las 19, en el Defensores del Chaco. Además, Boca tendrá que jugar partidos cada pocos días por aplazarse su segunda fecha del torneo ante Estudiantes, por lo que tendrá menos tiempo de recuperación. Ante esto, Riquelme dijo: “Ahora vamos a seguir jugando hasta finales de agosto, cada dos o tres días. Es medio difícil. Es raro que encuentres un equipo que juegue 10 partidos seguidos de la mejor forma”, afirmó. Hay que tener en cuenta que estas palabras vienen producto de que Rodolfo Arruabarrena asumió el 18 de junio como director técnico y todavía no le pudo dar una identidad al equipo, por lo que esta seguidilla de partidos no lo van a favorecer en nada. Por el momento, lo cierto es que el próximo partido del Xeneize será el domingo a las 17 frente a Newells en El Coloso, en busca de confirmar el 11 ideal.