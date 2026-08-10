Opciones sin embrague: la lista de los 10 autos automáticos más accesibles tras un importante descuento + Agregar ámbito en









Con ajustes en pesos que oscilaron entre el 0,6% y el 2%, más un modelo eléctrico que redujo su cotización en moneda extranjera, el mapa de precios sufrió modificaciones. Los detalles del ranking.

Los precios de los autos con caja automática experimentaron cambios Fiat

La oferta de autos equipados con transmisiones automáticas ha experimentado una notable expansión en el territorio nacional. Al catálogo habitual dotado de cajas CVT o convertidores de par se han sumado diversas alternativas con movilidad sustentable —como híbridos y 100% eléctricos— que prescinden del clásico pedal de embrague.

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Esta actualización tarifaria se produce en el marco de una etapa de desaceleración para la industria. De acuerdo con los datos difundidos por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante el mes de julio se patentaron 43.758 unidades, lo que representa una caída interanual del 30,3% en comparación con el mismo período del año anterior y un descenso del 7,7% respecto del mes anterior. Con estos números, el acumulado de los primeros siete meses del año alcanzó las 339.359 operaciones, registrando una baja del 12,8%.

En este escenario, las marcas aplicaron estrategias comerciales dispares. Aquellos modelos con precios fijados en moneda local mostraron subas moderadas de entre 0,6% y 2%, mientras que la mayoría de los cotizados en divisa estadounidense sostuvieron sus montos. La excepción más destacada corrió por cuenta del JMEV Easy 3, que recortó su precio en u$s2.000 (un 10,6% de rebaja), pasando de u$s18.900 a u$s16.900.

El Hyundai HB20, uno de los modelos más económicos. Ajustes de precio y posiciones en el top 10 A continuación, la nómina con las opciones de entrada de gama dotadas de caja automática comercializadas en el país:

JMEV Easy 3: u$s16.900 ($24.843.000) Hyundai HB20 Hatchback (Comfort Plus AT 1.6): $31.500.000 MG 3 naftero: u$s21.900 ($32.193.000) JAC S2 (1.5 CVT Luxury LV): u$s22.900 ($33.663.000) Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $34.880.000 Suzuki Swift Hybrid GLX AT: u$s23.900 ($35.133.000) Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $35.140.000 BYD Dolphin Mini (GL): u$s23.990 ($35.265.300) Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $35.354.000 Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $35.744.900 El JMEV Easy 3 afianzó su liderazgo al tope de la tabla gracias a su reciente baja de precio. Este compacto de origen chino cuenta con propulsión 100% eléctrica, entrega 68 CV de potencia y declara una autonomía de hasta 330 kilómetros.

En el segundo escalón se mantuvo el Hyundai HB20 Hatchback, un modelo fabricado en Brasil que equipa un propulsor 1.6 de 123 CV junto a una caja automática de seis marchas, tras haber aplicado un leve retoque del 0,6% en su valor. Por su parte, el MG 3 en su variante a combustión sostuvo el tercer lugar con su motor 1.5 de 114 CV acoplado a una transmisión CVT. Entre los movimientos más significativos del listado figura el JAC S2, que escaló de la sexta a la cuarta posición. El SUV compacto conserva su motor 1.5 de 105 CV con caja CVT y, si bien congeló su valor en US$22.900, mejoró su ubicación en pesos debido a las variaciones del tipo de cambio. Finalmente, el Citroën C3 Feel Pack descendió al quinto puesto luego de registrar un incremento del 2%, manteniendo su propuesta con el motor 1.6 VTi de 115 CV y transmisión de seis velocidades.