La FIFA proyecta una facturación récord de u$s14.000.000.000 para el período 2027-2030

El máximo organismo del fútbol mundial, comandado por Gianni Infantino, diseña un presupuesto récord, impulsado por el Mundial 2030 y el nuevo Mundial de Clubes. Además, multiplica por ocho su inversión en el programa para el desarrollo del fútbol que llegará hasta los u$s2.700.000.000.

La FIFA proyecta ingresos récord de u$s14.000.000.000 para el periodo 2027-2030 basado en un crecimiento sostenido y en sus principales competiciones. El aumento de ingresos es de apenas el 7,7% en comparación con la proyección de u$s13.000.000.000 para 2023-2026, si bien representa más del triple de lo presupuestado para el ciclo 2011-2014, consolidando una estrategia de crecimiento vinculada a la expansión de sus torneos.

Al cierre de 2025, la entidad ya tenía garantizados contractualmente u$s 3.600.000.000 en ingresos para el próximo cuatrienio. La principal línea de negocio será la venta de derechos de televisión , que aportará u$s 6.064.000.000 durante el mencionado período.

La Copa del Mundo 2030, que celebrará el centenario de la competición con partidos en seis países (Marruecos, Portugal, España, Argentina, Paraguay y Uruguay), se convierte en el activo más atractivo para los operadores.

En tanto, los derechos de marketing generarán u$s 4.592.000.000, de los cuales el 36% ya estaba bajo contrato a fines de 2025 a través de patrocinadores como Coca-Cola, Visa o Qatar Airways.

La partida de hospitality y venta de entradas alcanzará los u$s 2.659.000.000, en tanto que las licencias de marca aportarán u$s458.000.000 adicionales.

La FIFA espera que los ingresos por licencias superen los registros del ciclo actual 2023-2026 gracias a programas de retail y producto más ambiciosos.

El resto de la facturación, unos u$s227.000.000, procederá del Programa de Calidad FIFA, el Museo FIFA y los torneos olímpicos. Todo ello supone un incremento de u$s1.156.000.000 respecto al ejercicio anterior.

El máximo organismo del fútbol mundial, que está a escasos meses del inicio del Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, celebró el Consejo de la FIFA en su sede de Zúrich e hizo hincapié en que las federaciones de fútbol tendrán derecho a beneficiarse de su inversión en programas para el desarrollo del fútbol, a través de FIFA Forward, que alcanzará un nuevo máximo de u$s2.700.000.000, lo que supone multiplicar por ocho la inversión realizada desde 2016.

Dentro de las políticas de fomento del fútbol base, el organismo lanzará el FIFA Arena Programme, destinado a instalar 1.000 mini-campos en zonas urbanas y rurales con escasa infraestructura. Asimismo, se mantendrá el Esquema de Desarrollo de Talentos y se invertirá en sistemas de compensación por formación en el fútbol femenino para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo a largo plazo.

Además de anunciar esta inversión económica, en el Consejo de la FIFA se confirmó que antes del término del año, se celebrará un Congreso Extraordinario en el que se designarán las sedes de las ediciones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2031 y 2035.

Para 2031, las candidatas son Costa Rica, Jamaica, México y Estados Unidos, y para 2035 Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. También se confirmó que el Mundial femenino de 2031 será el primero con 48 participantes, como ya lo será en el Mundial masculino de este verano.

GIANNI INTNTINO El Mundial 2030, que celebrará el centenario de la competición con partidos en Marruecos, Portugal, España, Argentina, Paraguay y Uruguay, se convierte en el activo más atractivo de la FIFA. @X

Las proyecciones para el ejercicio 2027

En el primer año del ciclo, la FIFA estima ingresar u$s1.202.000.000. El patrocinio será el mayor contribuyente, con u$s616.000.000, seguido de la televisión con u$s424.000.000.

Por el lado del gasto, el ejercicio 2027 contempla una inversión de u$s2.710.000.000, donde las competiciones absorberán u$s1.232.000.000y los programas de desarrollo u$s1.030.000.000.

Entre las partidas de desarrollo previstas para 2027 destacan u$s675.000.000 para FIFA Forward 4.0, u$s25.000.000 destinados a programas técnicos, u$s38.000.000 para servicios digitales como FIFA+, u$s14.000.000 y u$s6.000.000 para la Fundación FIFA.

Los costes de administración para el ciclo totalizarán u$s1.087.000.000. Esta partida incluye el mantenimiento de sistemas de información, costes legales y la organización del Congreso anual.

La federación también destinará recursos a la prevención del amaño de partidos en colaboración con Sportradar y al funcionamiento de la Cámara de Compensación (FIFA Clearing House).

Por último, los gastos de personal específicos para competiciones y eventos sumarán u$s351.000.000 en el conjunto del cuatrienio.

“La FIFA está cumpliendo su misión de mejorar y promover el fútbol a nivel mundial mediante la reinversión de recursos sin precedentes; no se trata solo de cifras, sino de resultados concretos, como más oportunidades para competir al más alto nivel para jugadores masculinos, femeninos y juveniles, así como una mejor infraestructura y un mayor acceso a la tecnología en todas nuestras federaciones miembro de la FIFA, por mencionar solo algunos”, declaró el presidente Gianni Infantino.