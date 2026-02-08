El chat secreto de los pilotos de Fórmula 1: qué se habla y quiénes son los más activos + Seguir en









Un corredor de la máxima competencia reveló cómo funciona el grupo privado de WhatsApp que reúne a todos los pilotos de la parrilla y sorprendió al describir su tono y dinámica interna.

La Fórmula 1 avanza hacia el inicio de la temporada

En un mundo tan expuesto como el de la Fórmula 1, donde cada declaración se multiplica y cualquier gesto puede generar titulares, los pilotos lograron construir un espacio completamente blindado. Se trata de un grupo privado de WhatsApp que reúne a los 22 corredores de la máxima categoría, un chat exclusivo que funciona lejos del paddock y de las redes sociales.

El encargado de hacerlo público fue Esteban Ocon, actual piloto de Haas, quien habló del tema en una entrevista con la revista Clique. Allí confirmó que el grupo existe y destacó su valor principal: “Está bien tener un lugar así, donde todos podemos hablar con libertad y donde nunca se filtra nada”, aseguró el francés.

Un clima mucho más serio de lo que parece en la Fórmula 1 Lejos de la imagen relajada que muchos imaginan, Ocon se ocupó de aclarar que el tono del grupo es mayormente formal. “Voy a decepcionar a varios”, dijo antes de explicar que las conversaciones suelen ser serias. “Hay bromas, claro, pero cuando aparece un tema importante, el enfoque cambia rápidamente”, detalló.

Según el piloto, ese chat es el único ámbito donde figuras como Franco Colapinto, Max Verstappen o Lewis Hamilton pueden intercambiar opiniones sin temor a malentendidos externos. “En la F1 todo se termina sabiendo, salvo lo que pasa en este grupo”, remarcó.

ocon-f1 Lejos de la imagen relajada que muchos imaginan, Ocon se ocupó de aclarar que el tono del grupo es mayormente formal. “Voy a decepcionar a varios”, dijo antes de explicar que las conversaciones suelen ser serias. El francés también reveló una curiosidad sobre la dinámica interna: no todos participan con la misma frecuencia. Con algo de humor, señaló que su compatriota Isack Hadjar es quien menos escribe y hasta lo invitó públicamente a animarse a hablar más.

Mientras ese canal privado sigue activo y resguardado, la Fórmula 1 avanza hacia el inicio de la temporada. Tras los primeros ensayos en Barcelona, la categoría afrontará los últimos tests de pretemporada en Bahréin, antes del debut oficial del campeonato el 8 de marzo en Australia.