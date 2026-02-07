Super Bowl LX: una leyenda de los New England Patriots criticó a sus excompañeros y generó revuelo en la previa de la final + Seguir en









Quien fuera figura de los Patriots expresó un fuerte desinterés por la final de este domingo. Además, disparó críticas contra excompañeros de equipo.

Tom Brady disparó dardos en la previa del Super Bowl LX. NBC

Tom Brady —para muchos, el mejor jugador de la historia de la NFL— tuvo unas controversiales declaraciones en los últimos días que generaron un fuerte malestar dentro del universo de su exequipo (y finalista de esta edición) los New England Patriots. En la antesala del Super Bowl LX frente a los Seattle Seahawks, el ex mariscal de campo aseguró que “no le interesa” quién resulte ganador, una postura que provocó cuestionamientos tanto de ex compañeros como de integrantes actuales de la franquicia que lideró durante su etapa más gloriosa.

El ruido no es menor si se considera que Brady llevó a New England a nueve Super Bowls y obtuvo seis anillos, convirtiéndose en la figura central de una de las dinastías más exitosas del fútbol americano profesional.

Reacciones inmediatas dentro de los Patriots Las respuestas no tardaron en llegar. Robert Spillane, actual apoyador del equipo, fue uno de los más duros al referirse al exquarterback: “Personalmente me da asco que Brady diga que no tiene interés en este duelo. Sabemos que es dueño de Las Vegas Raiders. Así que tiene que hacer lo que le convenga”, afirmó, en alusión a la participación accionaria de Brady en la franquicia de Nevada.

El distanciamiento también se reflejó fuera del campo. Este viernes, el ex jugador dejó de seguir la cuenta oficial de Instagram de los Patriots, un gesto que fue interpretado como otra señal de enfriamiento en la relación.

Excompañeros también se suman a las críticas La controversia escaló cuando Vince Wilfork —tackle defensivo entre 2004 y 2014 y bicampeón del Super Bowl con New England— rechazó de plano las explicaciones del ex mariscal. “Son tonterías, Tom. Todas esas cosas políticas no importan, esto no es político. Si eres un ‘patriot’ de por vida sabes lo que eso significa. No me vengas con esas tonterías políticas. No crees que vamos a ganar, elige a Seattle”, disparó.

En la misma sintonía, Asante Samuel, campeón junto a Brady en las ediciones XXXVIII y XXXIX, sugirió que el ex jugador podría sentirse incómodo con el presente del equipo. "Brady, no puedes ser el único que gana Super Bowls. Si te molestan Drake Maye y Mike Vrabel, decir: 'No tengo nada que ver en esta pelea', no es algo que queríamos oír". La defensa de Brady La ola de cuestionamientos se consolidó durante la semana posterior a sus dichos. Actualmente analista de Fox Sports, Brady buscó bajar la tensión al explicar su postura: "Estoy en una fase diferente de mi vida. Realmente quiero sentarme como un aficionado, disfrutar el juego y el momento". Las reacciones de Wilfork y Samuel reflejan el peso simbólico que aún conserva la figura del ex quarterback dentro de la organización y cómo cada una de sus definiciones sigue teniendo impacto en quienes compartieron la etapa dorada de la franquicia. Cómo y cuándo ver el SuperBowl LX El Super Bowl, la gran final de la NFL, tendrá una nueva edición este domingo 8 de febrero. Ya tiene todo confirmado: fecha, sede, show musical, transmisión y los dos equipos que pelearán por el título. El partido comenzará a las 20.30 horas de Argentina, mientras que el show del entretiempo está previsto entre las 22 y 22.30, según el desarrollo del encuentro.

Streaming: Disney+ (en simultáneo con la TV).

NFL Game Pass (DAZN): señal original de EE. UU., con cobertura completa y los comerciales exclusivos.