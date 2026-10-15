La guerra pone en jaque al negocio deportivo del Golfo: millones de dólares en riesgo y un calendario global bajo presión

La escalada militar en Oriente Medcio amenaza el cierre de la temporada 2026 y la estrategia de Arabia Saudita para convertirse en una potencia del deporte mundial. El Six Kings Slam y las finales de FIFAe ya fueron aplazados, mientras la Fórmula 1, MotoGP, el Dakar y la Copa Asiática enfrentan distintos escenarios de contingencia.

La guerra en Medio Oriente puso en jaque a varios eventos deportivos que se deben desarrollar en el último trimestre del año. Uno de ellos es la Fórmula 1.

La guerra en Oriente Medio dejó de ser una amenaza distante para el deporte y comenzó a alterar su calendario, sus negocios y la estrategia geopolítica de los países del Golfo. Arabia Saudita, que en los últimos años destinó miles de millones de dólares a captar competencias, estrellas internacionales y grandes acontecimientos, enfrenta ahora una pregunta decisiva: cómo sostener su expansión deportiva en una región atravesada por la inestabilidad militar.

Los ataques atribuidos a los hutíes de Yemen contra territorio saudí y las restricciones operativas que afectan al transporte regional encendieron las alarmas entre organizadores, federaciones, patrocinadores, televisiones y aseguradoras. El problema excede la seguridad de los deportistas: también compromete el traslado de equipos, la llegada de espectadores, los derechos audiovisuales y el cumplimiento de contratos comerciales de alcance global.

El impacto ya alcanzó a varios deportes. El Six Kings Slam de tenis, que tenía prevista la participación de Carlos Alcaraz, pasó del 21 al 24 de octubre al 27-30 de diciembre. La FIFA aplazó las finales de FIFAe, programadas del 16 al 25 de octubre en Yeda, mientras la liga saudí reprogramó tres partidos, incluido el Al Ahli-Al Nassr, el equipo de Cristiano Ronaldo, que fue trasladado al 6 de marzo de 2027.

En los deportes electrónicos, la crisis también amenaza la Esports Nations Cup, cuya edición prevista para noviembre fue postergada, según la información difundida sobre el torneo, hasta finales de 2027. La acumulación de cambios muestra hasta qué punto el proyecto deportivo del Golfo depende de una condición que hasta hace poco parecía garantizada: la estabilidad necesaria para organizar acontecimientos internacionales.

La Fórmula 1 representa uno de los casos más delicados por la dimensión económica de su calendario. La categoría ya canceló en marzo los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por la guerra con Irán. Ahora, las carreras de Catar, previstas del 27 al 29 de noviembre, y Abu Dabi, del 4 al 6 de diciembre, siguen bajo observación ante la evolución del conflicto.

La alternativa que aparece sobre la mesa es Imola, en Italia, como posible sede de contingencia para preservar el cierre del campeonato. Sin embargo, una eventual modificación no sería solamente una decisión deportiva: obligaría a reorganizar el transporte de monoplazas, repuestos, estructuras de hospitalidad, personal técnico y equipamiento de televisión.

Detrás de esa operación hay compromisos económicos de gran escala. Los derechos audiovisuales, los patrocinios y los acuerdos comerciales están vinculados a un calendario que las partes planifican con mucha anticipación. Una cancelación puede abrir negociaciones sobre compensaciones y obligaciones contractuales, aunque las consecuencias concretas dependen de las cláusulas de cada acuerdo.

El impacto financiero ya se hizo visible en las cuentas de Liberty Media, propietaria de la Fórmula 1 y MotoGP. La compañía registró una caída del 70,3% en su beneficio durante el primer semestre, según los datos aportados, en un período afectado por la reprogramación del calendario. En el segundo trimestre, los ingresos de la F1 retrocedieron un 38% y los procedentes del patrocinio cayeron un 44%.

Las dos carreras canceladas representaban, según una estimación citada, alrededor del 2% de los ingresos anuales de la categoría. Pero el riesgo no se limita a esa proporción: la pérdida de fechas puede afectar la distribución de ingresos, las relaciones con los promotores y la planificación de futuras temporadas.

MotoGP y el Dakar también preparan alternativas

MotoGP ya había trasladado el Gran Premio de Catar, originalmente previsto para abril, al 8 de noviembre. La cita en el circuito de Lusail vuelve a quedar expuesta a la evolución de la seguridad regional y a las dificultades para movilizar equipos y personal.

Entre las alternativas que se mencionan aparecen circuitos de la península ibérica, como Jerez y Portimão, aunque cualquier sustitución dependerá de la decisión oficial de los organizadores y de la disponibilidad logística.

El Dakar, que debe comenzar el 1 de enero en Arabia Saudita, enfrenta un desafío todavía mayor. La competencia necesita trasladar vehículos, camiones de asistencia, repuestos y una infraestructura completa a través de distintas zonas del país. Por eso, sus organizadores trabajan en una ruta alternativa dentro del territorio saudí, mientras también se menciona a Marruecos como una posible opción de contingencia más acotada.

El Campeonato Mundial de Rally, por su parte, ya canceló su prueba saudí. La Copa Asiática de fútbol, programada para comenzar el 7 de enero de 2027, también enfrenta interrogantes: la posibilidad de postergarla hasta 2028 aparece como un escenario de evaluación si las condiciones no permiten garantizar la seguridad y la operación del torneo.

Los megacontratos, bajo la presión de la guerra

La dimensión comercial de la crisis alcanza a los acontecimientos de entretenimiento y deportes de combate que Arabia Saudita incorporó a su estrategia de posicionamiento internacional.

La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Christian Mbilli, prevista para el 31 de octubre en Riad, continúa en pie. Sin embargo, la continuidad de un evento de esa magnitud depende de que puedan garantizarse las condiciones de seguridad para los boxeadores, sus equipos, el público y la producción audiovisual.

También existe incertidumbre alrededor de WWE Crown Jewel, previsto para el 7 de noviembre en Arabia Saudita. La posibilidad de trasladar una producción de ese tamaño a otra sede implicaría reorganizar vuelos, montaje, personal y acuerdos comerciales. Las alternativas de Las Vegas o Miami mencionadas para eventos de este tipo deben entenderse como escenarios posibles, no como cambios oficialmente confirmados.

En este contexto, las pólizas de seguro adquieren una importancia central. Los contratos pueden incluir coberturas por terrorismo, interrupción de actividades o fuerza mayor, pero no todos los riesgos están cubiertos de la misma manera. Los actos de guerra suelen estar sujetos a exclusiones y condiciones específicas, por lo que no puede darse por hecho que una cancelación quedará compensada automáticamente.

Una escalada sostenida también puede encarecer las primas, reducir la disponibilidad de cobertura y elevar los costos de producción. Para los organizadores, el dilema es económico y operativo: mantener una competencia en una sede de riesgo creciente o asumir los gastos y las posibles penalizaciones de una reubicación.

Los ataques hutíes a Arabia Saudí obligan a aplazar el Six Kings Slam, la liga saudí y las finales de FIFAe, mientras F1, MotoGP, el Dakar y la Copa Asia esperan en el aire y la apuesta del Golfo por el deporte se tambalea. Mundiario

El espacio aéreo, un problema para toda la industria

La logística aérea es otro de los puntos críticos. Las competencias internacionales dependen de la llegada coordinada de deportistas, técnicos, árbitros, dirigentes, patrocinadores y periodistas. En la Fórmula 1 y MotoGP, además, deben trasladarse toneladas de equipamiento especializado y materiales para la transmisión.

Las restricciones y advertencias de seguridad en distintas zonas de Oriente Medio obligan a las compañías aéreas a revisar rutas, frecuencias y condiciones de operación. Los desvíos pueden incrementar las horas de vuelo, el consumo de combustible y los costos, además de complicar los tiempos de descanso de las tripulaciones y los cronogramas de montaje.

No obstante, el alcance de las restricciones varía según el país, la aerolínea y el momento. Las suspensiones de rutas y los corredores alternativos deben verificarse con las autoridades aeronáuticas y cada compañía antes de considerarlos una situación generalizada.

Para los grandes acontecimientos deportivos, una alteración de pocos días puede generar un efecto dominó: llegada tardía de materiales, cambios en los entrenamientos, dificultades para trasladar a los espectadores y renegociaciones con proveedores. La posibilidad de mantener el espectáculo depende tanto de la seguridad del lugar como de la conectividad internacional.

El fondo saudí y la apuesta por el deporte

El riesgo también alcanza a los inversores. El fondo soberano saudí PIF, uno de los principales instrumentos financieros de la estrategia económica del reino, canceló su inversión en LIV Golf. Una revisión de esa magnitud sería una señal de que la incertidumbre geopolítica puede trasladarse desde la organización de eventos hacia el financiamiento de proyectos deportivos de largo plazo.

La apuesta saudí no se limita al golf ni a las competiciones que se celebran cada año. El país organizará el Mundial de fútbol de 2034 y busca consolidar su presencia en el tenis, con un proyecto para albergar un Masters 1000 de la ATP desde 2028. En paralelo, utiliza el deporte como herramienta para atraer turismo, inversiones, consumo internacional y reconocimiento global, en el marco de su estrategia de transformación económica conocida como Visión 2030.

Ese modelo tiene una dimensión geopolítica: construir una imagen de modernización, diversificar los ingresos más allá del petróleo y aumentar la influencia internacional mediante acontecimientos de alto perfil. Pero también supone una exposición significativa cuando la seguridad regional se deteriora.

La guerra ya había provocado otras alteraciones en el calendario deportivo de la región, entre ellas la suspensión de la Finalissima entre Argentina y España, la cancelación de la pretemporada de la NBA en Oriente Medio y el traslado de las WTA Finals desde Riad a Indian Wells, de acuerdo con los antecedentes aportados.

La suma de estos episodios plantea un desafío para el Golfo: demostrar que puede ofrecer estabilidad operativa a las federaciones y empresas que comprometen contratos multimillonarios, incluso cuando aumenta la tensión militar.

El problema no es únicamente cuántos eventos se cancelan o cuánto dinero se pierde en una temporada. La cuestión de fondo es si la inestabilidad puede modificar las decisiones de inversión, las sedes elegidas para los próximos años y la distribución geográfica de los grandes acontecimientos.

Para la Fórmula 1, una alternativa europea puede resolver una urgencia puntual. Para el Dakar, cambiar el recorrido puede ser más complejo por las dimensiones territoriales de la prueba. Para la Copa Asiática, una postergación tendría consecuencias deportivas y comerciales de varios años. Y para los proyectos financiados por capital saudí, una revisión de inversiones puede afectar acuerdos que exceden ampliamente el calendario de 2026.

El desenlace dependerá de la evolución militar, las condiciones del transporte aéreo y las decisiones de las organizaciones internacionales. Hasta entonces, el deporte se convierte en un termómetro de la crisis: cada cambio de fecha, cada sede alternativa y cada contrato puesto bajo revisión revela el costo de hacer negocios en una región cuya estabilidad ya no puede darse por descontada.