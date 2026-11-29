El equipo de Javier Frana enfrentará a Eslovaquia en febrero, con la posibilidad de avanzar a una segunda instancia frente a Bélgica o Mónaco.

Argentina buscará regresar al Final Eight de la Copa Davis después de disputar los Qualifiers de 2027.

La Argentina ya conoce su camino en la Copa Davis El sorteo realizado este domingo en Bologna, Italia, determinó que el equipo capitaneado por Javier Frana enfrentará a Eslovaquia en la primera ronda de los Qualifiers , en una serie que disputará como local y que marcará el inicio de su búsqueda por un lugar en el Final Eight de la competencia.

La eliminatoria está prevista para el 5 y 6 o el 6 y 7 de febrero de 2027 , aunque todavía resta confirmar la sede y la superficie. La Asociación Argentina de Tenis será la encargada de definir esos detalles en las próximas semanas.

El enfrentamiento se disputará al mejor de cinco puntos y tendrá un valor determinante para las aspiraciones del conjunto nacional. Quien consiga la victoria avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, programada para el 17, 18 y 19 de septiembre.

Argentina llegó a esta instancia después de una temporada irregular, en la que debió pelear por conservar su lugar en el Grupo Mundial. El equipo dirigido por Javier Frana obtuvo el pasaje tras vencer a Turquía en septiembre , en una serie disputada en el estadio Ruca Che de Neuquén. Gracias a ese resultado, quedó ubicado como el preclasificado número 11 del ranking de selecciones.

El seleccionado nacional consiguió su lugar en la primera ronda tras vencer a Turquía en Neuquén.

Antes de ese triunfo, el combinado albiceleste había sufrido una derrota frente a Corea del Sur en Busan, como visitante. Aquella serie generó controversia por las numerosas ausencias de tenistas argentinos que optaron por no realizar el extenso viaje debido a sus compromisos en el circuito profesional de la ATP.

Los posibles rivales de Argentina en septiembre

En caso de superar a Eslovaquia, el equipo nacional tendrá dos posibles adversarios en la siguiente instancia: Bélgica o Mónaco. Si el rival es el conjunto belga, Argentina volverá a jugar en condición de local.

El último cruce entre ambos seleccionados se produjo en 2015, en Bruselas, donde los europeos se quedaron con la victoria por 3-2. En cambio, frente a Mónaco no existen antecedentes registrados desde 1970 en adelante. Por ese motivo, si se concreta ese enfrentamiento, la localía deberá definirse mediante un sorteo.

Argentina podría enfrentar a Bélgica o Mónaco si supera la primera eliminatoria. Copa Davis

Cómo llega Eslovaquia al cruce con Argentina

El seleccionado eslovaco consiguió su clasificación a los Qualifiers 2027 después de superar por 3-2 a Grecia, en una serie disputada en Košice, sobre polvo de ladrillo. El enfrentamiento contó con la participación de Stefanos Tsitsipas para el equipo griego y se resolvió recién en el quinto punto.

Actualmente, Eslovaquia ocupa el puesto 24 del ranking de selecciones y tiene como principal referencia en singles a Alex Molan, de 28 años y ubicado en el puesto 73 de la clasificación mundial de la ATP. El zurdo, que supo integrar el top 40, fue uno de los protagonistas de la victoria frente a los helénicos.

También aparecen Andrej Martin, número 349 del ranking, y Norbert Gombos, ubicado en el puesto 381. Este último fue quien consiguió el punto definitivo para los eslovacos en la última eliminatoria.

En dobles, la formación presentó una pareja joven compuesta por Miloš Karol, de 23 años y número 112 de la especialidad, y Lukáš Pokorný, de 24 y ubicado en el puesto 248. Ambos vienen de conseguir un triunfo en dos sets frente a los hermanos Stefanos y Petros Tsitsipas.

Por su parte, Lukas Klein, de 28 años y ex número 109 del mundo, también forma parte de la estructura del equipo y disputó varias de sus últimas series. Con ese panorama, Argentina comenzará a preparar una eliminatoria en la que tendrá la oportunidad de hacerse fuerte en casa y dar el primer paso hacia la fase decisiva del torneo.