Mundial 2026 y la guerra en Medio Oriente: estos son los posibles escenarios que enfrenta la FIFA

La escalada entre Irán, Estados Unidos e Israel genera incertidumbre sobre si el seleccionado iraní podrá jugar en suelo estadounidense.

La escalada militar entre Irán , EEUU e Israel pone en jaque la participación iraní en el Mundial 2026 y obliga a la FIFA a evaluar escenarios reglamentarios, logísticos y políticos a menos de 100 días del inicio del torneo en Norteamérica. El conflicto ya no es solo geopolítico: impacta de lleno en la organización del mayor evento del fútbol.

La Copa del Mundo, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá , enfrenta un desafío inédito en tiempos recientes. Irán está clasificado para la fase final, pero la intensificación de los ataques y represalias en Medio Oriente abre interrogantes concretos sobre su presencia en territorio estadounidense , uno de los países involucrados en el conflicto.

Además, algunas sedes mexicanas fueron escenario de episodios de violencia vinculados al crimen organizado. El 22 de febrero, un operativo contra Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes , líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, derivó en un enfrentamiento con ocho presuntos criminales muertos, dos militares heridos y un helicóptero impactado. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las sedes del Mundial “se encuentran aseguradas” y Gianni Infantino respaldó la confianza en el país anfitrión.

El presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, reconoció la incertidumbre tras los ataques, al decir que “es poco probable que podamos esperar con ilusión el Mundial” , aunque destacó que la decisión final corresponde a los dirigentes deportivos.

La federación internacional monitorea la crisis mientras se define cómo aplicar sus reglas ante una eventual renuncia o ausencia.

El reglamento del Mundial 2026 contempla de manera explícita la posible retirada de una selección clasificada. El artículo 6 establece sanciones económicas severas para proteger la integridad deportiva y comercial del torneo.

Si Irán anunciara su renuncia con más de 30 días de antelación al inicio del campeonato (previsto para el 11 de junio), la Comisión Disciplinaria impondría una multa mínima de 250.000 francos suizos (unos u$s323.730). En cambio, si la decisión se comunicara con menos de 30 días de margen, la sanción ascendería al menos a 500.000 francos suizos (alrededor de u$s647.712).

seleccion iran Si Irán se retira, el reglamento permite designar un reemplazo, y equipos como Irak o Emiratos Árabes Unidos podrían ser candidatos.

Además de la multa, la Federación Iraní debería devolver todos los fondos recibidos para la preparación del torneo. El Consejo de la FIFA aprobó el pasado 17 de diciembre en Doha una asignación de u$s1,5 millones para cada selección clasificada destinada a gastos preparatorios, más u$s10,5 millones por la participación en la fase final. A ello podrían sumarse medidas disciplinarias adicionales, incluida la exclusión de futuras competiciones organizadas por la FIFA.

¿Qué selección ocuparía su lugar?

El apartado 6.7 del reglamento otorga a la FIFA “entera discreción” para decidir cómo proceder ante una retirada o exclusión. La federación internacional puede optar por designar un reemplazante si lo considera necesario.

wk-2026-reglement.en.es

Si se respeta el cupo de 8,5 plazas asignado a la Confederación Asiática, Irak sería el mejor posicionado, ya que accedió al repechaje internacional previsto para el 31 de marzo frente al ganador de Bolivia-Surinam. En ese escenario, Emiratos Árabes Unidos podría heredar la repesca asiática tras haber caído ante Irak en el play-off regional.

Antecedentes históricos: de la flexibilidad a las sanciones millonarias

El escenario que hoy rodea a Irán encuentra un antecedente histórico en el Mundial de Francia 1938, aunque bajo reglas y consecuencias completamente diferentes. En aquel torneo, Austria se retiró tras la anexión por parte de la Alemania nazi (Anschluss). La FIFA de entonces, con una estructura mucho más flexible y alejada del peso comercial actual, ofreció su lugar a Inglaterra, que lo rechazó por su política de aislamiento deportivo. El certamen se disputó finalmente con 15 selecciones y Suecia avanzó de ronda sin jugar (W.O.). No hubo sanciones económicas ni reclamos formales: el conflicto político simplemente eliminó a un participante y el torneo continuó.

copa del mundo Francia 1938 En 1938, Austria se retiró tras la anexión alemana; entonces no hubo sanciones económicas ni deportivas.

El panorama hacia el Mundial 2026 es radicalmente distinto. Como se mencionó anteriormente, el reglamento vigente está concebido para resguardar contratos multimillonarios de televisión, patrocinio y derechos comerciales. Si la Federación Iraní decidiera retirarse como consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos e Israel, enfrentaría un fuerte impacto financiero.

En contraste con 1938 (cuando la sustitución fue apenas un gesto diplomático que no prosperó), el apartado 6.7 actual concede a la FIFA “entera discreción” para designar un reemplazante. Esto implica que la federación no está forzada a seguir estrictamente el orden deportivo de las eliminatorias, aunque por lógica competitiva Irak aparecería como el candidato natural dentro de Asia.

Además, mientras en el siglo XX la guerra solía considerarse una causa de fuerza mayor aceptada sin mayores consecuencias disciplinarias, hoy el Consejo de la FIFA puede aplicar sanciones adicionales, incluida la exclusión de futuras competiciones. Así, Irán enfrenta una disyuntiva inédita: competir en el país que lo bombardea o exponerse a una crisis económica y a un eventual aislamiento deportivo prolongado.

Trump Copa del Mundo Mundial 2026 Patrick Smith/Getty Images Trump autorizó visados especiales para jugadores y oficiales de Irán pese al conflicto. Patrick Smith/Getty Images

¿Y si Irán decide jugar?

Si Irán opta por competir, el desafío será diplomático y logístico. La clasificación del equipo ya generó tensiones, dado que sus ciudadanos tienen restringido el ingreso a Estados Unidos por razones de seguridad nacional. No obstante, el Comité Organizador logró que Donald Trump autorizara visados para jugadores y oficiales, aunque no para aficionados.

Irán estableció su campamento base en el Complejo Deportivo Kino, en Tucson (Arizona). Integrado en el Grupo G, el equipo dirigido por Amir Ghalenoei debe debutar el 15 de junio ante Nueva Zelanda en Los Ángeles, enfrentar a Bélgica seis días después en la misma ciudad y cerrar la fase de grupos el 26 de junio ante Egipto en Seattle.

r1621880_1296x864_3-2 Su participación en el Mundial 2026 está en duda tras ataques entre Estados Unidos e Israel y declaraciones del presidente de su federación.

Incluso antes de la actual escalada bélica, el partido había generado controversia por coincidir con el Fin de Semana del Orgullo, lo que provocó protestas de ambas federaciones al enfrentar a dos países que no reconocen derechos del colectivo LGTBIQ+.

El nuevo escenario abierto por el conflicto en Medio Oriente agrega un componente imprevisible que todavía no fue formalmente abordado por la organización. Mientras tanto, desde la Casa Blanca, Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo para el Mundial 2026, expresó tras los ataques: "Mañana, nos ocuparemos de los partidos de fútbol. Esta noche celebramos la oportunidad de libertad del pueblo iraní".

Un Mundial atravesado por la geopolítica

Irán quedó ante una disyuntiva sin precedentes: competir en el país que lo bombardeó o asumir el costo económico y deportivo de una retirada que podría derivar en sanciones y aislamiento internacional.

Pero el foco no se agota en Teherán. El contexto global amplía la incertidumbre. Conflictos armados, fricciones diplomáticas y un escenario internacional inestable condicionan la organización del Mundial 2026 mucho más allá de lo estrictamente futbolístico. En ese marco, el Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó suspender la emisión y el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos varias selecciones clasificadas como Argelia, Brasil, Colombia, Egipto, Ghana, Marruecos, Senegal, Túnez y Uruguay.

mundial El Mundial 2026 será sin dudas, un torneo atravesado por la geopolítica.

Con 48 equipos, tres países anfitriones y un calendario imposible de mover, la FIFA enfrenta un desafío de dimensiones inéditas: garantizar seguridad, sostener compromisos comerciales y preservar la legitimidad deportiva del torneo. A menos de 100 días del puntapié inicial, el Mundial 2026 se proyecta como una Copa atravesada por la geopolítica.

La FIFA, por su parte, debe equilibrar reglamento, negocio y estabilidad en un escenario donde el fútbol dejó de estar aislado del ruido de la guerra.