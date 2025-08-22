La joya de River que jugó con Marcelo Gallardo, se retiró a los 27 años y hoy lidera una banda de rock







Después de un paso por el Millonario, decidió dejar el fútbol para dedicarse a su gran pasión.

Tuvo pasos por la Selección Argentina juvenil y River, pero terminó dejando el fútbol y hoy se dedica a la música.

Llegar a primera es el máximo sueño que tienen los jugadores de fútbol, pero después de dar el salto llega lo más complicado de todo: mantenerse en la máxima categoría. La suerte muchas veces es un factor clave.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los futbolistas corren un gran riesgo, que ha truncado más de una carrera deportiva, y son las lesiones. Y no muchos terminan de saber que hacer después del fútbol y ante una temprana retirada. Ese no fue el caso de Juan Antonio, el chico que logró jugar en River y hoy se dedica a la música.

Juan Antoniio El ex River dejó el fútbol y se dedicó a la música. La historia de Juan Antonio, la promesa que se retiró del fútbol a los 27 años Juan Antonio dio sus primeras exhibiciones la CAI de Comodoro Rivadavia. Allí lo captó Hugo Tocalli, quién lo convocó a la Selección Argentina Sub 17 para disputar el Sudamericano de Venezuela en 2005. A ese equipo que contaba con figuras como el Papu Gómez y el Kun Agüero no le fue muy bien, pero este chico del sur de Argentina se destacó al punto que se lo disputaron el Liverpool de Inglaterra y River.

A los 17 años y tras dar saltos repentinos en las divisiones inferiores, en la temporada 2006-07 ya compartía plantel con figuras como Marcelo Gallardo y Ariel Ortega. Si bien el Millonario no vivía su mejor presente, para este joven era como cumplir un sueño. Finalmente, tras haber disputado tan solo 8 partidos, se fue en 2010.

Después de un paso por Italia, donde jugó en clubes importantes como el Brescia, Parma y la Sampdoria, llegaría la peor de las noticias. Las lesiones, cada vez más recurrentes, se interpusieron en su sueño y decidió que lo mejor era decir basta. Con 27 años, se retiró en 2016 para poder encontrar su lugar en su verdadera pasión.

El presente de Juan Antonio con su otra pasión El mundo del fútbol es cruel y a muchos les cayó mal la noticia de su repentina decisión de colgar los botines. Él siempre había logrado caer bien en los grupos que integró, ya que su otra pasión era tocar la guitarra. Saber los éxitos del momento lo ayudaron a forjar una buena relación con sus compañeros, pero también terminaría siendo clave para su siguiente aventura. Ya sin la pelota, el rock fue su destino. Inició con proyectos de bandas como "La Vieja Mimosa" y "Trakis y los Atlantes", pero finalmente crearía "Francia 98". Allí, junto a su hermano en el bajo y acompañando en los coros y el resto de la banda, encontrarán su lugar en el mundo. El grupo ya sacó dos discos, "Buenas Decisiones" y "La Fábrica de Canciones". A finales de este año, ya anunció que se vendrá su tercer álbum, lo cual hace ver que 20 años atrás, aún con el sueño de jugar al fútbol intacto, tiraba paredes con Gallardo y Ortega en el Monumental.

Temas Fútbol