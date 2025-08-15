Foster Gillett en problemas: Rampla Juniors de Uruguay lo intimó a cumplir con su contrato







Hace diez días, el equipo uruguayo casi desciende administrativamente a tercera división. Por ello, intimó al empresario estadounidense, inversor del club, para que cumpla su parte y aporte el dinero.

La Asamblea de Socios del Rampla Juniors de Uruguay resolvió intimar al magnate estadounidense Foster Gillett a cumplir su contrato con el club de la segunda división "charrúa".

Sin lugar a duda, la intromisión de Gillett en Estudiantes de La Plata, de la mano del Gobierno nacional, marcó la agenda del fútbol argentino durante el primer semestre del año. El magnate iba a ser socio del presidente Juan Sebastián Verón en una sociedad mixta y el club platense lo incorporó acorde a las promesas económicas del empresario.

Esta sociedad debía ser aprobada por la Asamblea de socios, pero eso nunca ocurrió y, debido a que no dieron resultados los refuerzos adquiridos y la inversión de Gillett no apareció, el magnate poco a poco fue desapareciendo del fútbol argentino hasta su nula aparición en la actualidad.

En paralelo, Gillett incursionó en el Rampla Juniors de la segunda división de Uruguay y contrató jugadores como Julio Buffarini, Lautaro Rinaldi, Diego Arismendi, Christian Tabó y con Leandro Somoza como entrenador.

Hace una semana, la Asociación de Fútbol de Uruguay amenazó con un descenso administrativo por las deudas que presentaba Rampla Juniors, pero esto no terminó sucediendo y la Asamblea de Socios resolvió intimar al magnate a cumplir el contrato entre el club y Soriano S.A.D.

