A 20 años del debut de Lionel Messi en la Selección Argentina: expulsado en menos de un minuto







La Pulga logró un gran legado en el fútbol con su talento, pero su estreno con la Albiceleste tuvo un detalle que no pasó inadvertido.

El debut frustrado de Messi con la Albiceleste que pocos recuerdan.

Lionel Messi es una leyenda en el fútbol por los logros que consiguió a nivel clubes con Barcelona, París Saint-Germain y el Inter Miami. Pero sobre todo es lo que logró con la Selección Argentina hasta ahora, ya que más allá del bicampeonato en la Copa América y el Mundial de Qatar 2022, aún parece haber lugar para más.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Pero la Pulga y la Albiceleste así como tienen momentos felices, tienen otros que no terminaron de la mejor forma. Incluso, su tan ansiado y esperado debut no fue ni el que él o sus compañeros e incluso los fanáticos esperaban.

Messi debuty El fútbol tiene estas cosas: Messi tocaba su primera pelota con la Albiceleste y terminó expulsado. El inicio de una nueva era en la Selección Argentina de Fútbol: el debut de Lionel Messi Un 17 de agosto pero de 2005, la Selección Argentina le ganó un amistoso a Hungría por 2 a 1 en el Estadio Ferenc Puskas de Budapest. El equipo dirigido por José Pekerman se preparaba para la Copa del Mundo que se celebraría un año después en Alemania, pero ese partido tenía un condimento especial: Lionel Messi debutaría en la categoría mayor después de coronarse con la Sub 20 en el Mundial de los Países Bajos en ese año.

Corrían 18 minutos del segundo tiempo y el cartel indicaba que se venía el estreno de la Pulga. Lisandro López dejaba el campo de juego y la promesa rosarina del Barcelona pisaba el césped vestido de Albiceleste. Lo que nadie esperaba era que a los segundos de entrar, controló la pelota, giró y al ser tomado de la camiseta por un rival, quiso sacárselo de encima con el brazo y terminó cometiendo infracción.

El golpe impactó en el rostro del jugador húngaro y el árbitro de ese partido, Markus Merk, expulsó a Lionel Messi. Tan sólo 47 segundos duró la alegría para el delantero, que no podía creer lo que sucedía. Incluso, llegó a declarar que pensaba que no lo iban a volver a convocar después del desafortunado hecho.

Embed - Messi, debut y expulsión La revelación de Messi tras la expulsión récord en su estreno con la Albiceleste Si bien ya es una anécdota del fútbol, para la Pulga fue un momento realmente malo. “Fue un momento durísimo para mí, entré al vestuario muerto, llorando", reveló en una entrevista, además de remarcar el apoyo que recibió en ese confuso momento: "El vestuario me ayudó muchísimo, estuvieron muy cerca mío". Entre los presentes en ese partido estaba nada más ni nada menos que Lionel Scaloni, con quién terminarían cortando la mala racha de títulos con la Albiceleste. Pero quién realmente lo sostuvo en ese momento y lo ayudó a superarlo en el vestuario, fue el Kily González: "me decía: ‘Tranquilo que a mí me pasó lo mismo y después jugué muchísimo en la Selección’. Todos me apoyaron mucho”.

Temas Fútbol