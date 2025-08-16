Platense le ganó a San Lorenzo en un partido lleno de polémicas y reclamos







El Calamar se impuso 2-1 con dos goles de Ronaldo Martínez y cortó el invicto azulgrana. El arbitraje de Sebastián Martínez Beligoy volvió a quedar en el centro de la escena.

Ronaldo Martínez convirtió los dos tantos de Platense. Platense/X

Platense consiguió este sábado su primer triunfo en el Torneo Clausura al derrotar 2-1 a San Lorenzo en Vicente López, en un encuentro que tuvo de todo: goles tempraneros, expulsados, un desarrollo intenso en el primer tiempo y varias jugadas discutidas que pusieron, una vez más, al árbitro Sebastián Martínez Beligoy bajo la lupa.

Antes de los cinco minutos, un pelotazo desde mitad de cancha encontró mal parado a Elías Báez, que en su intento de despejar complicó a su arquero y le dejó servido el gol a Ronaldo Martínez, abriendo el marcador en la tarde bonaerense.

El defensor azulgrana se redimió poco después al marcar el empate a los 26', tras un tiro libre generado en la jugada que derivó en la expulsión del capitán del Calamar Ignacio Vázquez, una de las decisiones más cuestionadas del partido. Minutos después, el árbitro volvió a ser protagonista al mostrarle la segunda amarilla a Alexis Cuello, lo que dejó a ambos equipos con 10 jugadores.

Antes del cierre de la primera parte, Platense volvió a golpear: nuevamente Martínez empujó la pelota y firmó el 2-1, tras un desborde de Franco Zapiola.

Embed - PLATENSE VOLVIÓ AL TRIUNFO en un PARTIDO CALIENTE | #Platense 2-1 #SanLorenzo | Resumen El complemento se jugó con menos vértigo. Platense eligió cerrarse atrás, cortar el ritmo del rival y apostar a sostener la ventaja, mientras que San Lorenzo tuvo la iniciativa pero careció de claridad. Matías Reali fue de lo más peligroso con sus incursiones por la banda y un centro que Andrés Vombergar no pudo conectar bien, aunque el arquero Ramiro Cozzani respondió con seguridad en las pocas aproximaciones de riesgo.

Sobre el final, llegó la última polémica de la noche: Ignacio Perruzzi mostró una hemorragia nasal producto de un manotazo de Augusto Lotti que pasó inadvertido para el árbitro y tampoco fue revisado por el VAR, lo que generó fuertes reclamos del banco visitante. De esta manera, el último campeón del fútbol argentino toma aire en la tabla y se aleja de los últimos puestos, ubicándose en la séptima posición de la Zona B. Por su parte, San Lorenzo se mantiene en el segundo puesto, aunque puede ser superado y alcanzado por varios rivales. Síntesis de Platense vs San Lorenzo Embed