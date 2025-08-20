Golpe a la piratería en el fútbol: detuvieron en Paraná al creador de "Al Ángulo TV"







Alejo Leonel Warles llevaba adelante una de las páginas más importantes de transmisiones ilegales de Latinoamérica. Intervinieron efectivos de la DDI de San Isidro y de la DUOF de la Policía Federal Argentina.

Intervinieron efectivos de la DDI de San Isidro y de la DUOF de la Policía Federal Argentina.

Alejo Leonel Warles fue detenido en la ciudad de Paraná -Entre Ríos- por efectivos de la DDI de San Isidro tras un trabajo en conjunto con la División Unidad Operativa (DUOF) de la Policía Federal Argentina. El joven, conocido en internet como "Shishi", es acusado de piratería con su sitio “Al Ángulo TV”, una página ilegal que retransmite partidos de fútbol y Fórmula 1.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El arresto del creador de una de las páginas más importantes de piratería en todo Latinoamérica fue detenido luego de un allanamiento llevado a cabo en su domicilio. En el procedimiento, se incautaron computadoras, teléfonos móviles y equipamiento tecnológico, los cuales habrían sido utilizados presuntamente para operar una red de difusión ilegal de contenidos deportivos obtenidos de programadores legales.

El procedimiento para detener al creador de "Al Ángulo TV" al angulo tv detenido 2 “Al Ángulo TV” es una página ilegal que retransmite partidos de fútbol y Fórmula 1. El Juzgado de Garantías 4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Eduardo Rossignoli, ordenó el operativo en el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) de San Isidro.

La pesquisa determinó que "Al Ángulo TV" contaba con una estructura de 14 dominios espejo que replicaban eventos deportivos transmitidos en directo. Además, había lanzado recientemente una aplicación para Android, algo que elevó aún más su alcance y que lo posicionó como uno de los principales distribuidores de contenidos piratas en todo el país, junto a Magis TV.

El sitio web recibía ingresos mediante publicidad informal, algo que puede exponer a los usuarios a infecciones por malware y robo de datos personales. Las autoridades policiales confiscaron durante el allanamiento fondos almacenados en billeteras virtuales y cuentas de criptomonedas, las cuales eran utilizadas para administrar las ganancias de la actividad ilícita.

"Shishi" interactuaba constantemente en redes con sus seguidores. En su cuenta de X incluso contaba con 125 mil seguidores, desde donde incluso había reconocido la ilegalidad de su actividad y se había mostrado desafiante ante la posibilidad de un arresto al asegurar que “nadie podía atraparlo”. “Como siempre les digo todo esto es de ustedes y gracias a ustedes, los amo con mi vida entera”, escribió días antes de su arresto. Desde entonces, no ha vuelto a tuitear. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AIAnguloTV/status/1957132575253647520&partner=&hide_thread=false Llegamos a los 100.000 seguidores.



como siempre les digo todo esto es de ustedes y gracias a ustedes, los amo con mi vida entera. pic.twitter.com/OzgktSaXO8 — Al Angulo TV (@AIAnguloTV) August 17, 2025 La investigación confirmó a Warles como único propietario del sitio y de la aplicación, y como encargado de centralizar la difusión, la monetización y la administración de la red de transmisión pirata.