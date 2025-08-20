Hecho histórico en el fútbol argentino: el día que Boca utilizó camisetas de Newell's para enfrentar a Tigre







En un fútbol argentino con capítulos insólitos, el Xeneize protagonizó un hecho poco común que lo obligó a salir de su tradicional azul y oro.

El Xeneize protagonizó un hecho poco recordado en el fútbol argentino.

Los colores son una parte fundamental de la identidad de los clubes, no es algo que pase pura y exclusivamente en el fútbol argentino y es normal en todo el mundo que cualquier decisión que obligue a cambiar los tonos de la indumentaria suele generar una gran polémica entre los hinchas.

Uno de los clubes más grandes del país es Boca, quién es imposible de no asociar rápidamente con el azul y el amarillo tan tradicional. Si bien en los últimos años presentó modelos llamativos y muy criticados como el rosa o el violeta en indumentaria alternativa, hubo una ocasión en la que tuvo que utilizar la camiseta de Newell's Old Boys de Rosario.

camiseta boca La nueva camiseta titular de Boca 2024/25 Boca con los colores de la Lepra: los motivos Un 20 de agosto pero de 1939, el Xeneize no tuvo más remedio que ponerse una camiseta mitad roja y la otra negra, el clásico modelo que utiliza la Lepra rosarina. Fue para enfrentar a Tigre en cancha de Ferrocarril Oeste, dónde el resultado no es tan recordado como la imagen de los jugadores con unos colores que lejos estaban de identificar a los de la Ribera.

Ya de por sí, Boca tuvo que jugar fuera de su casa, lo que llamó bastante la atención. El Matador presentaba una camiseta azul con detalles rojos que apenas se visibilizan. Esto obligó a que el Xeneize deba cambiar de ropa para diferenciar a ambos equipos, pero no habían llevado indumentaria alternativa.

Fue victoria por 4 a 0 para el Xeneize con un doblete de Ricardo Alarcón, otro de Américo Di Leo y el restante de Gonzalo Peralta. Otro dato aún más llamativo, es que el club de la Ribera disputó el segundo tiempo con otra camiseta: una verde del dueño de casa, Ferro. Eso sí, más allá de este inconveniente, no iba a ser la última vez que tendría problemas con la elección de los jersey.

No fue la única vez: la crisis deportiva que llevó a Boca a utilizar camisetas blancas Mientras hoy en día se debate si es una de las peores épocas de Boca, quienes recuerdan el año 1984 saben que fue una de las situaciones más delicadas de la historia de la institución. Un gigante del fútbol argentino que lejos estaba de parecerlo debido a la crisis institucional que atravesó en ese entonces. Boca debía jugar con Atlanta por la fecha 15 del torneo de ese año, pero hubo varios problemas. Los profesionales habían iniciado una huelga por falta de pago y tuvieron que dar la cara los juveniles que acostumbran a jugar en la cuarta y quinta división. La Bombonera fue testigo de que, ante la falta de ropa para diferenciarse del Bohemio, tuvieron que usar remeras blancas lisas y dibujar con fibrones los números. Fue una caída 2 a 1, pero lo que no se borrará de la mente de los testigos son los manchones en la espalda, ya que la tinta no resistió la transpiración y terminaron siendo ilegibles.

