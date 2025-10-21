La NBA y sus millones: el nuevo contrato por derechos televisivos y los mejores salarios de la liga

Comenzará una nueva temporada de la mejor liga de básquetbol del mundo. El impacto que genera el nuevo acuerdo comercial por los derechos televisivos de la NBA y cómo beneficia a equipos y jugadores.

Los millones de dólares que mueve la NBA al detalle, tras el nuevo contrato por sus derechos televisivos

La NBA develó los parámetros económicos que regirán la temporada 2025/2026 , marcando un nuevo aumento en el tope salarial, debido al incremento de los contratos y sponsoreos que tiene la liga.

La temporada 2025-26 de la NBA comenzará el martes 21 de octubre y en el calendario de juegos se destacó el nuevo acuerdo de derechos televisivos que la liga firmó el otoño pasado, por 76.000 millones de dólares para los próximos 11 años .

El nuevo calendario incluye partidos en ABC, ESPN, NBC, Peacock y Amazon Prime, y la liga transmitirá con su canal los partidos a nivel nacional todos los días de la semana. En total, NBCUniversal transmitirá hasta 100 partidos, según el plan de cobertura televisiva, mientras que Disney y Amazon Prime transmitirán 80 y 66, respectivamente.

A raíz de este impactante nuevo acuerdo, los equipos se benefician. La NBA informó que aumentará el límite salarial por equipo del 10% para la temporada 2025-26. El mismo se ha fijado en 154,6 millones de dólares para el nuevo curso. El nivel del impuesto de lujo para la temporada 2025-26 es de US$187,9 millones .

No obstante, también está fijado el salario mínimo que un equipo puede brindar: 139,2 millones de dólares .

image Steph Curry será el jugador mejor pago de la NBA esta temporada, con un récord de US$59.606.817

Además, se proyecta que el primer límite salarial será de 195,9 millones de dólares y el segundo de 207,8 millones de dólares, un aumento de 17,8 millones de dólares respecto a esta temporada.

También se informó a los equipos que aquellos que estén por debajo del impuesto de lujo recibirán una distribución de 11,5 millones de dólares de los diez equipos que pagan impuestos.

A futuro, la NBA proyecta que el tope salarial continuará su ascenso, estimando que alcanzará los 170,1 millones de dólares en la temporada 2027/2028.

Como si fuese poco, el valor promedio de sus franquicias de la NBA aumentó un 20% interanual y ya alcanza los 5.510 millones de dólares, según un informe de Sportico, consolidando a la liga como una de las más rentables del deporte mundial. El impulso económico se explica por el crecimiento de los ingresos, que totalizaron 12.200 millones de dólares en la última temporada.

La enorme diferencia financiera de la NBA en 10 años

El crecimiento salarial en la NBA es vertiginoso. Hace tan sólo 9 años, en la temporada 2015-16, unos 10 jugadores superaban los 20 millones de dólares por año, liderados por Kobe Bryant.

Ahora, para la próxima temporada, 91 jugadores cobrarán más de esa cifra, 61 de ellos superarán los 30 millones, 27 alcanzarán los 40 millones y 15 sobrepasarán los 50 millones, encabezados por Stephen Curry, de acuerdo con las cifras recogidas por la propia NBA.

Salario mínimo en la NBA: ¿cómo son y qué significan?

El salario mínimo en la NBA depende de la experiencia del jugador. Para la temporada 2025-2026, los importes son los siguientes:

0 años de experiencia: $1.272.870

1 año: $2.048.494

2 años: $2.296.274

3 años: $2.378.870

4 años: $2.461.463

5 años: $2.667.947

6 años: $2.874.436

7 años: $3.080.921

8 años: $3.287.409

9 años: $3.303.774

10 años o más: $3.634.153

Cómo serán los salarios máximos y contratos supermáximos de la NBA en la temporada 2025-2026:

El salario máximo en la NBA depende de la experiencia del jugador y del límite salarial, fijado para 2025-26 en u$s154.647.000.

Los importes base son, por lo tanto:

De 0 a 6 años de experiencia: 25% del límite → u$s38.661.750

De 7 a 9 años: 30% del límite → u$s46.394.100

10 años o más: 35% del límite → u$s54.126.450

Contrato máximo de la NBA 2025-26: totales durante la duración:

Volver a firmar con su equipo (5 años, +8%/año)

0 - 6 años: u$s224.238.150

7 - 9 años: u$s269.085.780

+10 años: u$s313.933.410

Firmar con un nuevo equipo (4 años, +5%/año):

0 - 6 años: u$s166.245.525

7 - 9 años: u$s199.494.630

10 años +: u$s232.743.735

Estos totales se calculan con los aumentos máximos permitidos por el convenio colectivo (8% o 5% del salario del primer año, según si el jugador se queda o cambia de equipo).

Récords actuales:

Total: Jayson Tatum firmó en 2024 una extensión supermáxima de 5 años y 314 millones de dólares con Boston.

firmó en 2024 una extensión supermáxima de 5 años y con Boston. Salario anual promedio: Shai Gilgeous-Alexander acaba de aceptar 4 años y 285 millones de dólares, es decir, $71,3 M/año, un récord histórico.

El mecanismo supermax (elegibilidad All-NBA, MVP, DPOY, etc.) siempre permite a las franquicias bloquear a sus superestrellas hasta el 35% del límite, consolidar su núcleo y preservar su competitividad a largo plazo.

¿Y el contrato de los novatos?

Los jugadores seleccionados en la primera ronda del draft de la NBA firman contratos estandarizados llamados rookie scale contracts, con una duración de 4 años: los dos primeros años están garantizados, y los dos siguientes son opciones de equipo. El importe del contrato depende de la posición en el draft y del límite salarial vigente.

Para la temporada 2025-2026, los salarios de los novatos son los siguientes:

1ª elección: 62,73 millones de dólares en 4 años

2ª elección: 56,14 M

3ª elección: 50,44 M

4ª elección: 45,49 M

5ª elección: 41,21 M

6ª elección: 37,44 M

7ª elección: 34,19 M

8ª elección: 31,34 M

9ª elección: 28,82 M

10ª elección: 27,39 M

15ª elección: 22,51 M

20ª elección: 17,73 M

25ª elección: 15,31 M

30ª elección: 14,09 M

Los jugadores mejores pagos de la NBA en la 2025/26: