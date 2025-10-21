La lucha de cara a los octavos de final del Torneo Clausura, como para la pelea por la clasificación a las copas por la Tabla Anual, está al rojo vivo. La fecha 13 sigue entregando sorpresas, siendo la mayor de todas que Boca está por ahora afuera de los 8 clasificados.
Así están hoy los cruces de octavos del Torneo Clausura, con Boca afuera
Conocé al detalle cómo están hoy los duelos de los Playoffs del actual Torneo Clausura de la Liga Profesional. Por el momento, la sorpresa es que Boca se quedaría afuera, aunque tiene un partido pendiente.
Tras la derrota ante Belgrano en la Bombonera, Boca tenía especial atención sobre lo que podía ocurrir este lunes. Y todo salió de la peor forma posible para los dirigidos por Claudio Úbeda.
Es que Tigre y Barracas Central empataron en Victoria y lo dejaron fuera de la zona de clasificación a la próxima ronda. Incluso, Deportivo Riestra ganó su compromiso ante Instituto y lo hundió hasta el quinto puesto en la Tabla Anual, por ahora clasificando a la Copa Sudamericana 2026.
Sin embargo, la buena noticia para Boca es que aún debe disputar 4 partidos, uno más que el resto ya que tiene pendiente su duelo contra Barracas Central (suspendido en su momento por la muerte de Miguel Angel Russo). De esta manera, podría escalar mucho en ambas tablas.
Así están hoy los cruces de octavos de final de los Playoffs del Torneo Clausura:
- Estudiantes de La Plata vs. Atlético Tucumán
- Defensa y Justicia vs. San Martín de San Juan
- Argentinos Juniors vs. San Lorenzo
- Central Córdoba vs. River Plate
- Deportivo Riestra vs. Racing
- Lanús vs. Tigre
- Vélez Sarsfield vs. Barracas Central
- Rosario Central vs. Belgrano
