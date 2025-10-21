Fórmula 1: la sanción a Carlos Sainz que podría favorecer a Franco Colapinto en el GP de México







El piloto español recibió una penalización para el próximo Gran Premio que podría beneficiar al pilarense.

Carlos Sainz recibió una penalización para el GP de México lo que le da una oportunidad para Franco Colapinto.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) impuso una sanción a Carlos Sainz de la escudería Williams tras el incidente con Kimi Antonelli en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto español perderá cinco posiciones en la parrilla de salida del próximo GP de México, lo que abre una oportunidad para que Franco Colapinto mejore su ubicación en la grilla.

El choque entre Sainz y Antonelli ocurrió en la curva 15 del Circuito de las Américas. El español intentó un adelantamiento arriesgado que terminó en colisión, dañando el monoplaza de Antonelli y obligándolo a abandonar la carrera. La FIA determinó que Sainz fue el principal responsable del incidente, ya que no respetó el espacio necesario para completar la maniobra.

carlos sainz.png Los motivos de la sanción a Carlos Sainz Los comisarios de la FIA analizaron las imágenes y las grabaciones de los monoplazas para tomar una decisión. Según el informe oficial, Sainz argumentó que Antonelli cerró la puerta de manera abrupta, lo que le impidió evitar el contacto. Sin embargo, las pruebas demostraron que el eje delantero del auto de Sainz nunca estuvo alineado con el retrovisor de Antonelli antes del vértice de la curva.

El veredicto de la FIA fue claro: "El piloto del coche 55 no tenía derecho a que se le dejara espacio en el vértice". Como consecuencia, Sainz recibió dos puntos en su superlicencia y una penalización de cinco posiciones en la grilla del GP de México. Esta sanción se aplica porque el piloto no pudo cumplir con la penalización en pista debido a su abandono.

Sainz admitió que el incidente fue un error de cálculo: "Venía rápido, hice un adelantamiento similar antes, pero esta vez me cerró y bloqueé los frenos". Aunque reconoció su parte de responsabilidad, la FIA mantuvo su fallo, que afectará su posición en la próxima carrera.

Cómo favorecería a Franco Colapinto la sanción a Sainz La penalización a Sainz beneficia directamente a Franco Colapinto en el GP de México. Si el argentino logra clasificarse dentro de los cinco puestos siguientes al español, avanzará automáticamente una posición en la grilla de partida. Esta situación es una oportunidad estratégica para Colapinto, quien buscará aprovechar la sanción para mejorar su ubicación en el Autódromo Hermanos Rodríguez. La penalización a Sainz también afecta a otros pilotos, pero el argentino podría ser uno de los más favorecidos si mantiene un ritmo competitivo en la clasificación. El GP de México se perfila como una carrera clave para Colapinto, quien intentará capitalizar esta ventaja para sumar puntos en el campeonato. La sanción a Sainz no solo modifica la dinámica de la grilla, sino que también abre posibilidades para que otros pilotos, como el argentino, mejoren sus posiciones sin necesidad de superar a sus rivales en pista.