SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
20 de octubre 2025 - 23:59

San Lorenzo recuperó la sonrisa: venció 2-1 a Atlético Tucumán y se metió en zona de clasificación

Con goles de Cuello y Tripichio, el equipo de Damián Ayude dio vuelta el marcador y escaló a la sexta posición de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

De visitante, San Lorenzo derrotó a Atlético Tucumán.

De visitante, San Lorenzo derrotó a Atlético Tucumán.

Con este triunfo, San Lorenzo alcanzó los 19 puntos y se ubicó en la sexta posición de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. En la próxima jornada, recibirá a Riestra, mientras que Atlético Tucumán, octavo con 15 unidades, visitará a Independiente.

Informate más

San Lorenzo y un triunfazo para meterse entre los ocho primeros

Embed

El encuentro comenzó con dominio local y, a los ocho minutos, Marcelo Ortiz abrió el marcador tras aprovechar una serie de rebotes dentro del área y definir de volea.

Sobre el cierre de la etapa inicial, San Lorenzo encontró el empate en una jugada polémica: el árbitro sancionó penal por un contacto del arquero Matías Mansilla sobre Alexis Cuello, quien se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1-1 en tiempo agregado.

Embed

En el arranque del complemento, el “Ciclón” dio vuelta el resultado gracias a un tiro de esquina que Nicolás Tripichio conectó en el primer palo, descolocando a la defensa tucumana.

Embed

El tanto significó un envión anímico clave para los visitantes, que supieron sostener la ventaja pese a los intentos del “Decano”.

Atlético Tucumán tuvo oportunidades para igualar: Franco Nicola y Ramiro Ruiz Rodríguez exigieron a Orlando Gill, quien respondió con solvencia. En el tercer minuto de descuento, el “Decano” celebró un gol anulado por fuera de juego, lo que selló la victoria azulgrana.

Embed

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias