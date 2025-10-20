San Lorenzo recuperó la sonrisa: venció 2-1 a Atlético Tucumán y se metió en zona de clasificación







Con goles de Cuello y Tripichio, el equipo de Damián Ayude dio vuelta el marcador y escaló a la sexta posición de la Zona B del Torneo Clausura 2025.

De visitante, San Lorenzo derrotó a Atlético Tucumán.

En un partido intenso disputado en el estadio Monumental José Fierro, San Lorenzo venció por 2 a 1 a Atlético Tucumán por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2025. El “Decano” se había puesto en ventaja con un tanto de Marcelo Ortiz, pero el “Ciclón” lo dio vuelta con goles de Cuello, de penal, y Tripichio.

Con este triunfo, San Lorenzo alcanzó los 19 puntos y se ubicó en la sexta posición de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs. En la próxima jornada, recibirá a Riestra, mientras que Atlético Tucumán, octavo con 15 unidades, visitará a Independiente.

San Lorenzo y un triunfazo para meterse entre los ocho primeros Embed El encuentro comenzó con dominio local y, a los ocho minutos, Marcelo Ortiz abrió el marcador tras aprovechar una serie de rebotes dentro del área y definir de volea.

Sobre el cierre de la etapa inicial, San Lorenzo encontró el empate en una jugada polémica: el árbitro sancionó penal por un contacto del arquero Matías Mansilla sobre Alexis Cuello, quien se hizo cargo de la ejecución y marcó el 1-1 en tiempo agregado.

