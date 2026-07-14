Las nuevas reglas de la FIFA implementadas en el Mundial 2026 que se aplicarán en el fútbol argentino: cuáles son y qué cambia

La gerencia técnica de arbitraje organizó una reunión con los representantes de los 30 clubes para explicar cómo son las normas.

Las nuevas reglas de la FIFA implementadas en el Mundial que se aplicarán en el fútbol argentino

La Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje organizó un encuentro con la presencia de capitanes, subcapitanes y directores técnicos de los 30 clubes de la Liga Profesional de Fútbol para presentar y explicar el funcionamiento de las nuevas normas que se aplicarán de cara al inicio de la segunda etapa de la temporada 2026.

La charla estuvo a cargo de Fernando Rapallini (Gerente Técnico), Mauro Vigliano (Jefe de Instructores), Ezequiel Brailovsky (Jefe de Asistentes), y con la presencia de Nicolás Ramírez , árbitro internacional.

En la misma confirmaron que las nuevas Reglas de Juego FIFA se utilizarán a partir del Torneo Clausura 2026 y se aplicarán inicialmente en la final de la Supercopa Argentina que se jugará el próximo 21 de julio, además de implementarse en todos los torneos de la Asociación del Fútbol Argentino .

La Gerencia Técnica tiene cuatro pilares que guían la reforma reglamentaria con sus respectivas soluciones: combatir la discriminación (tolerancia cero en el fútbol mundial); reducir la pérdida de tiempo (saques cronometrados y sanciones claras); optimizar el ritmo de juego (partidos más fluidos y dinámicos); mejorar la experiencia (para jugadores y público en general).

El control del tiempo neto del juego: Si un jugador tarda más de 5 segundos en realizar un lateral desde que tiene la posesión de la pelota, automáticamente el beneficio pasará a ser del rival.

En el caso de que un saque de arco tarde la misma cantidad de tiempo que en la regla anterior, el árbitro concederá un tiro de esquina para el adversario.

En los cambios de cada equipo, el jugador sustituido no podrá pasarse de los 10 segundos para abandonar el campo; en el caso de que pasara, el suplente deberá esperar 1 minuto hasta la próxima detención del juego para poder ingresar, dejando al equipo con 10 jugadores momentáneamente.

Cuando un jugador solicita atención médica en campo, deberá retirarse de la cancha durante 1 minuto para volver a entrar, con la excepción de los choques de cabeza entre dos o más futbolistas.

La Ley Prestianni/Vinicius Jr: el árbitro tiene la potestad para expulsar, con roja directa, a cualquier jugador, suplente o integrante del cuerpo técnico que se tape la boca con la mano o la camiseta al dirigirse de manera provocativa o conflictiva hacia un rival.

Si un jugador o equipo abandona el campo de juego en señal de protesta arbitral o incita a sus compañeros a hacerlo, percibirá una sanción de tarjeta roja directa.

Por otro lado, el VAR tendrá más potestad a la hora de dictaminar una sanción o de advertir al árbitro de una jugada que no haya observado, como al momento de anular una segunda tarjeta amarilla mal aplicada que derive en una expulsión.

Corrección al árbitro: a la hora de amonestar a un jugador equivocado, el VAR podrá advertir al juez de la equivocación e identificar al autor de la infracción correctamente.

En el caso de un córner mal otorgado que debía cobrarse como saque de arco, el VAR podrá intervenir siempre y cuando se haga de manera rápida, antes de que el beneficio de la pelota parada sea ejecutado.