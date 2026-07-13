La fortuna que aseguró la AFA tras la clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026

La victoria sobre Suiza le garantizó a la Asociación del Fútbol Argentino un importante premio económico. La cifra puede seguir creciendo si la Selección avanza hasta la final.

La clasificación a las semifinales le aseguró a la AFA un premio millonario que aún puede aumentar si Argentina llega a la final.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aseguró un ingreso de u$s 27 millones luego de que la Selección argentina derrotara 3-1 a Suiza y se clasificara a las semifinales del Mundial 2026. El premio forma parte del histórico esquema económico dispuesto por la FIFA , que en esta edición repartirá un fondo récord de u$s 727 millones entre las federaciones participantes.

El nuevo formato del Mundial, que por primera vez reúne a 48 selecciones , impulsó un crecimiento sin precedentes en los premios económicos. Del total de u$s 727 millones , 655 millones se distribuyen de acuerdo con el rendimiento deportivo de cada equipo durante la competencia.

Solo por alcanzar las semifinales , cada federación recibe u$s 27 millones . Ese monto representa un incremento de 8 millones respecto al premio otorgado a los seleccionados que quedaron eliminados en los cuartos de final.

Además, todas las asociaciones nacionales comenzaron el torneo con un piso garantizado de u$s 10,5 millones, independientemente de su rendimiento. A esa cifra se sumó un pago previo de 1,5 millones , destinado a cubrir los gastos de preparación, logística y organización antes del inicio del certamen.

El premio económico seguirá creciendo si la Selección continúa su camino rumbo al título. La escala definida por la FIFA establece los siguientes montos:

La AFA ya tiene garantizados 27 millones de dólares por el rendimiento deportivo de la Selección en el Mundial.

Campeón: u$s50 millones.

u$s50 millones. Subcampeón: u$s33 millones.

u$s33 millones. Tercer puesto: u$s29 millones.

u$s29 millones. Cuarto puesto: u$s27 millones.

La diferencia entre terminar campeón y subcampeón asciende a u$s17 millones, mientras que obtener el tercer lugar representa 2 millones adicionales respecto al cuarto puesto.

Los fondos son transferidos directamente a las federaciones nacionales, que luego definen cómo distribuirlos entre el plantel, el cuerpo técnico y otras áreas vinculadas a la participación en la Copa del Mundo. En el caso de la AFA, los criterios de reparto fueron acordados con los futbolistas y el cuerpo técnico antes del inicio del torneo.

La distribución de los premios queda en manos de cada federación, que luego define cómo repartir los fondos. IA

Un Mundial con premios históricos

La edición 2026 estableció un nuevo récord en materia de ingresos para las selecciones participantes. La ampliación del torneo de 32 a 48 equipos incrementó la cantidad de partidos y potenció los ingresos por derechos de televisión, patrocinios y venta de entradas, recursos que permitieron elevar considerablemente la bolsa de premios.

El crecimiento también queda reflejado al compararlo con Qatar 2022. En aquella Copa del Mundo, Argentina, como campeona, recibió u$s42 millones, mientras que en esta edición el futuro ganador obtendrá 50 millones, un incremento cercano al 19%.

Con la clasificación a las semifinales ya asegurada, la AFA tiene garantizado el mayor premio económico de su historia en una Copa del Mundo hasta esta instancia. Sin embargo, si la Selección logra superar a Inglaterra y continúa su camino hacia el título, el ingreso para las arcas del fútbol argentino seguirá aumentando en una edición que ya marcó un antes y un después en la historia de los Mundiales.