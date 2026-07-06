La cifra millonaria que se garantizó la Selección argentina por llegar a los octavos de final

Clasificar a los octavos de final no solo acerca un paso más a la gloria deportiva, también representa un importante ingreso de dólares. La nueva Copa del Mundo no solo tiene más equipos, sino también el mayor reparto económico de la historia del fútbol.

La FIFA aprobó un fondo total de u$s727 millones, de los cuales u$s655 millones serán distribuidos entre las asociaciones nacionales.

Con el angustiante triunfo ante Cabo Verde, la Selección Argentina no solo consiguió el pase a los octavos de final de Mundial 2026, sino que se aseguró un importante premio económico.

La FIFA para esta nueva edición de la Copa del Mundo estableció un reparto récord de premios y cada federación que alcanzó esta instancia ya tiene garantizados u$s15 mllones.

El torneo, que por primera vez reúne a 48 seleccionados, también marcó un salto histórico en materia de premios. El organismo rector del fútbol mundial aprobó un fondo total de u$s727 millones, de los cuales u$s655 millones serán distribuidos entre las asociaciones nacionales en función del rendimiento deportivo.

Por esta razón, cada partido del Mundial 2026 vale mucho más que un lugar en la siguiente ronda. Además del objetivo deportivo, las selecciones compiten por un millonario premio económico establecido por la FIFA .

Para los seleccionados que no lograron superar la fase de grupos también hubo recompensa. La FIFA fijó un piso económico para todas las selecciones participantes, por lo que ninguna regresará a su país con menos de u$s 10,5 millones.

Además, cada una de las 48 selecciones clasificadas recibió una base fija de u$s1,5 millones antes del inicio del torneo. Ese dinero está destinado a financiar la preparación previa, logística y gastos de organización interna.

La diferencia también entre quedar eliminado en los octavos de final y seguir en el Mundial es de u$s4 millones. Esto quiere decir que si la Scaloneta avanza a cuartos de final la AFA embolsará u$s19 millones.

La AFA, al clasificar la Selección Argentina a octavos de final del Mundial 2026, ya se garantizó el cobro de u$s15 millones. IA

A medida que las selecciones continúen avanzando en el certamen, los premios seguirán creciendo. Los cuatro equipos que lleguen a las semifinales ya tendrán asegurados al menos u$s27 millones. El tercero percibirá u$s29 millones, mientras que el subcampeón embolsará u$s33 millones. El campeón del mundo recibirá un cheque de u$s50 millones, el mayor premio otorgado por la FIFA en la historia de la Copa del Mundo.

Así se reparten los premios

Campeón: u$s50 millones

Subcampeón: u$s33 millones

Tercer puesto: u$s29 millones

Cuarto puesto: u$s27 millones

5° al 8° puesto (cuartos de final): u$s19 millones

9° al 16° puesto (octavos de final): u$s15 millones

17° al 32° puesto (fase de grupos, clasificados): u$s11 millones

33° al 48° puesto (fase de grupos, eliminados): u$s9 millones

La diferencia con Qatar 2022

El salto económico entre Qatar 2022 y esta edición no tiene precedentes. La diferencia de u$s8 millones en el premio al campeón representa un incremento del 19% en apenas cuatro años.

Argentina levantó la copa en Doha con un premio de u$s42 millones. Francia, subcampeona, cobró u$s30 millones. Croacia, que se quedó con el tercer puesto, recibió u$s27 millones. El incremento consolida a esta edición como la más lucrativa de la historia de los Mundiales.

Como ocurre en cada edición, el dinero es transferido por la FIFA a las asociaciones nacionales. Luego, cada federación decide cómo distribuir esos recursos entre jugadores, cuerpo técnico y otras áreas vinculadas a la participación en el torneo, de acuerdo con los acuerdos internos establecidos antes de la competencia.

La expansión del torneo de 32 a 48 selecciones explica gran parte del aumento: más partidos significan más ingresos por derechos de transmisión, patrocinios y venta de entradas, recursos que la FIFA redistribuye en premios más altos para todos los participantes.