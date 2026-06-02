Las teorías detrás de la quinta estrella en la camiseta de Uruguay que encendió las redes

Un detalle detectado en el video de los convocados de Marcelo Bielsa desató especulaciones entre los hinchas y obligó a una aclaración pública.

La imagen apareció en la presentación oficial de los 26 futbolistas convocados para la Copa del Mundo 2026.

La aparición de una supuesta quinta estrella en el escudo de la camiseta de Uruguay durante la presentación de la lista mundialista encendió el debate entre los hinchas y generó múltiples especulaciones en las redes sociales , hasta que una explicación técnica reveló el verdadero origen de la imagen que se volvió viral en las últimas horas.

El detalle fue detectado por los espectadores más atentos en el video con el que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) presentó a los 26 convocados de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026. En una de las tomas aparecía lo que parecía ser una estrella adicional sobre el escudo de la camiseta utilizada por Brian Rodríguez, algo que rápidamente alimentó teorías sobre un posible mensaje oculto o un anuncio relacionado con el futuro de la selección uruguaya.

Según explicó posteriormente el equipo responsable de la producción audiovisual , la imagen no tenía ningún significado institucional ni deportivo y estuvo vinculada a un proceso de edición utilizado durante la realización del material.

El encargado de aclarar la situación fue Diego Robino , director del rodaje, quien explicó que lo observado en la camiseta era en realidad un elemento utilizado durante la postproducción.

"La realidad es esa, que eso, estas camisetas no tenían nombres. Esa camiseta puesta en postproducción y eso es un tracking point, que es lo que le ponemos a la gente en postproducción para que una camiseta que se mueve en el aire tenga un punto donde la máquina reconoce que tiene que pegarse a ese movimiento", detalló.

El marcador sirve para que los programas de edición puedan seguir con precisión el movimiento de una superficie y ubicar correctamente elementos gráficos, como nombres, números o escudos. Sin embargo, en este caso, el punto utilizado para esa tarea quedó visible en la versión final del video.

Diego Robino El detalle se viralizó rápidamente y abrió un debate entre hinchas y usuarios de redes sociales.

El error que desató las especulaciones

Robino reconoció que el elemento no fue eliminado durante la edición definitiva y admitió su sorpresa cuando comenzaron a multiplicarse las interpretaciones en redes sociales.

"Cuando ayer empezó a aparecer, yo me vuelvo loco, me vuelvo loco con la gente", expresó al referirse a la repercusión que tuvo el detalle.

A pesar de brindar una explicación técnica, el director también hizo referencia al costado simbólico que muchos hinchas le atribuyeron al episodio y dejó abierta la puerta a una interpretación más romántica.

"Te la vendo de dos maneras: la posta o la poética. La poética, muchachos, esto... Si no nos creemos nosotros, no lo cree nadie", señaló.

Luego agregó: "Así es milagroso", en alusión a la posibilidad de que Uruguay conquiste una nueva estrella durante la Copa del Mundo.

Convocados uruguay Los 26 convocados por Marcelo Bielsa para disputar la Copa del Mundo 2026 con Uruguay. AUF

Un debate histórico para la Celeste

La discusión sobre las estrellas que aparecen en el escudo uruguayo no es nueva. A fines de 2025, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, debió salir a desmentir versiones que aseguraban que la FIFA exigiría reducir de cuatro a dos las estrellas presentes en la camiseta de la selección. "FIFA siempre ha reconocido las cuatro estrellas de Uruguay", afirmó entonces el dirigente.

La controversia tiene raíces históricas. Además de los títulos mundiales obtenidos en 1930 y 1950, Uruguay considera equivalentes a campeonatos del mundo las medallas de oro conquistadas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, celebrados antes de la creación de la Copa del Mundo.

Mientras tanto, la Celeste ya tiene la mira puesta en el torneo que comenzará en Estados Unidos. El equipo de Bielsa debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami, dentro del Grupo H, que también integran España y Cabo Verde. Entretanto, una estrella que nunca existió logró convertirse en uno de los temas más comentados en la previa mundialista.