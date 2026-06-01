Con la llegada de Lionel Messi, la Selección argentina pone en marcha su preparación para el Mundial 2026 en Kansas

El equipo de Lionel Scaloni realizará su primera práctica completa en Kansas y comenzará a definir detalles para el debut en la Copa del Mundo.

La Selección argentina comenzará este lunes su preparación formal para el Mundial 2026 con el primer entrenamiento completo en Kansas y la incorporación de Lionel Messi al grupo. El cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni seguirá especialmente la situación física de varios jugadores que llegaron con molestias, mientras el plantel inicia la puesta a punto para la defensa del título.

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Después de arribar el domingo al mediodía a la ciudad estadounidense donde establecerá su base durante la primera fase de la Copa del Mundo, la delegación nacional realizó actividades livianas enfocadas en la recuperación tras el viaje.

Los futbolistas que llegaron desde Buenos Aires llevaron adelante ejercicios físicos en el gimnasio del Origin Hotel Kansas City , mientras cientos de simpatizantes se acercaron a las inmediaciones para intentar observar a los campeones del mundo.

Los campeones del mundo comienzan a ultimar detalles antes del debut en el torneo más importante del fútbol.

La actividad principal comenzará este lunes en el Compass Minerals National Performance Center , el complejo perteneciente al Sporting Kansas City de la MLS, donde Scaloni dirigirá la primera práctica completa del ciclo mundialista.

La jornada también marcará la llegada de los últimos integrantes del plantel que aún no se habían sumado a la concentración. Entre ellos estará Lionel Messi, cuya presencia genera expectativa tanto dentro como fuera del equipo.

Sin embargo, todo indica que el capitán trabajará con ciertas precauciones debido a la recuperación de una sobrecarga vinculada a una fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo, detectada luego de su último encuentro con Inter Miami.

Desde el club estadounidense evitaron establecer plazos concretos para su regreso pleno a la actividad. La única precisión brindada fue que la evolución del futbolista “dependerá de su evolución clínica y funcional”.

Compass Minerals National Performance Center El plantel nacional inició la cuenta regresiva para su debut con entrenamientos en el predio del Sporting Kansas City.

Amistosos antes del debut mundialista

Antes de iniciar su participación en la Copa del Mundo, Argentina afrontará dos compromisos amistosos que servirán para ajustar aspectos tácticos y evaluar el estado físico de los jugadores.

El primer encuentro será frente a Honduras el sábado 6 de junio a las 21 en el Kyle Field. Posteriormente, el equipo nacional enfrentará a Islandia el martes 9 de junio a las 22 en el Jordan-Hare Stadium.

Estos compromisos permitirán que el cuerpo técnico analice la respuesta de varios futbolistas que arrastran molestias físicas. En total, nueve jugadores serán observados especialmente durante los próximos días para determinar su condición antes del estreno mundialista.

seleccion El debut mundialista está previsto para el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Foto: EFE

La agenda de Argentina en la fase de grupos

Con los rivales ya confirmados, la Selección conoce el calendario que afrontará en busca de avanzar a las instancias decisivas del torneo.

El debut será el 16 de junio a las 22 frente a Argelia en Kansas. Luego jugará contra Austria el 22 de junio a las 14 en Dallas. Finalmente, cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio a las 23, también en Dallas.

Con la llegada de Messi, el inicio de los entrenamientos y los amistosos a la vista, la Selección argentina comienza a transitar los primeros pasos de un nuevo desafío mundialista, con el objetivo de volver a competir por la máxima conquista del fútbol internacional.