Jordi Alba anunció su retiro y Lionel Messi pierde a otro socio histórico en Inter Miami

El defensor español anunció que pondrá fin a su carrera profesional al cierre de la temporada de la MLS. Se suma a la salida de Sergio Busquets, confirmada la semana pasada.

Lionel Messi y Jordi Alba, referentes del Inter Miami, pusieron fin a una de las sociedades más recordadas del fútbol moderno.

Jordi Alba pondrá punto final a su carrera profesional una vez concluida la presente temporada de la Major League Soccer (MLS). El lateral izquierdo del Inter Miami , de 36 años, comunicó su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales, donde repasó los principales momentos de su trayectoria y agradeció el acompañamiento de clubes, compañeros e hinchas a lo largo de casi dos décadas en el fútbol de elite.

El anuncio se produce apenas una semana después del realizado por Sergio Busquets , quien también confirmó su retiro una vez que finalice el torneo. De esta manera, el conjunto que dirige Javier Mascherano perderá a dos referentes experimentados y piezas clave del proyecto que buscó posicionar al Inter Miami entre los clubes más competitivos y mediáticos de la liga estadounidense.

"Gracias a vos, Jordi. Te voy a extrañar mucho. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí… Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... Quién me va a dar los pases atrás ahora???", comentó Lionel Messi en la publicación del jugador español.

Formado en las divisiones juveniles del Barcelona, Jordi Alba debutó profesionalmente en 2009 y consolidó su carrera como uno de los laterales más destacados del fútbol europeo. En once temporadas con el primer equipo culé obtuvo cinco títulos de Liga, una Champions League, cuatro Copas del Rey, cinco Supercopas de España, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Su paso por la Selección española también dejó huella: fue campeón de la Eurocopa 2012 y de la Nations League 2023. En total, disputó más de 90 partidos internacionales y anotó nueve goles con “La Roja”.

El cierre de una sociedad histórica

Alba y Busquets compartieron más de una década en el Barcelona, donde formaron parte del ciclo más exitoso en la historia reciente del club. Junto a Lionel Messi y Luis Suárez integraron una de las sociedades más reconocidas del fútbol mundial, que fue reeditada en Estados Unidos tras sus respectivas incorporaciones al Inter Miami en 2023.

El arribo de las exfiguras del Barça generó un fuerte impacto deportivo y mediático en la MLS, atrayendo a miles de fanáticos y contribuyendo al crecimiento de la marca del club. Con la llegada de Messi, Alba y Busquets, el Inter conquistó la Leagues Cup y la Supporters’ Shield, los primeros títulos internacionales de su historia.

Sin embargo, el cierre de la temporada 2025 marcará el final de aquella etapa. Mientras los dos futbolistas españoles anunciaron su retiro, el futuro de Suárez aún no fue definido. Messi, por su parte, continúa siendo el eje del proyecto deportivo del club de Florida.