Lionel Messi expresó sus condolencias por la muerte de Miguel Ángel Russo







El capitán de la Selección argentina publicó un sentido mensaje en homenaje a Miguel Ángel Russo, tras su fallecimiento.

Lionel Messi publicó un mensaje de condolencias este jueves por la muerte de Miguel Ángel Russo. Desde la concentración de la AFA en Miami, el líder de la selecció nacional dejó un sentido mensaje.

"QEPD, Miguel. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la gente cercana", escribió Messi, en una historia que subió a su cuenta de Instagram, en letras blancas sobre un fondo negro.

El campeón del mundo hizo de lado las diferencias por Newell's y Rosario Central y dejó un sentido mensaje para el fallecido entrenador. El gesto de Messi se suma al de numerosos referentes del fútbol nacional e internacional que recordaron a Russo como un técnico ejemplar, pero sobre todo como una persona generosa, respetuosa y apasionada por el deporte.

