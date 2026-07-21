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La FIFA lanzó una votación online con más de 30 jugadores que participaron de la Copa del Mundo. Los fanáticos podrán elegirlos a través de la página oficial para definir el once ideal.

Los cinco jugadores de la Selección Argentina nominados por la FIFA para el 11 ideal del Mundial 2026

La FIFA puso en marcha la votación para el 11 ideal del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 y hay cinco jugadores de la Selección argentina que aparecen en el listado.

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Los jugadores de la "Albiceleste" que tienen chances de quedare en el 11 ideal son el arquero Emiliano "Dibu" Martínez, los defensores Cristian Romero y Lisandro Martínez, el mediocampista Enzo Fernández y Lionel Messi.

El "Dibu" tuvo una gran actuación en la final ante España, donde se lució con 11 atajadas, aunque a lo largo de la competición no estuvo en su mejor nivel y recibió ocho goles.

En lo que respecta a los defensores, ambos fueron garantía de confianza en todos los partidos, aunque sufrieron horrores por las desatenciones de Nahuel Molina en el lateral derecho.

De Fernández, por su parte, solo se puede rescatar su gol a Inglaterra ya que en el resto de los partidos jugó en un nivel muy bajo.

Finalmente, Messi emocionó al mundo entero con sus 39 años, debido a que fue la gran figura de la Selección argentina y tuvo un rol fundamental en todos los partidos, anotando ocho goles y entregando cuatro asistencias. El 11 ideal del Mundial se puede elegir a través del listado que publicó la FIFA en su página oficial. Todos los nominados para integrar el 11 ideal del Mundial 2026 Arqueros: Dibu Martínez (Argentina)

Vozinha (Cabo Verde)

Unai Simón (España)

Jordan Pickford (Inglaterra)

Eloy Room (Curazao) Defensores: Lisandro Martínez (Argentina)

Nuno Mendes (Portugal)

Marc Cucurella (España)

Virgil Van Dijk (Países Bajos)

Gabriel Magalhães (Brasil)

Cristian Romero (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Pedro Porro (España) Mediocampistas: Jude Bellingham (Inglaterra)

Michael Olise (Francia)

Vinícius (Brasil)

Enzo Fernández (Argentina)

Ousmane Dembélé (Francia)

Luka Modri (Croacia)

Ismael Saibari (Marruecos)

Rodri (España)

Lamine Yamal (España) Delanteros: Lionel Messi (Argentina)u

Kylian Mbappé (Francia)

Erling Haaland (Noruega)

Harry Kane (Inglaterra)

Julián Quiñones (México)

Mikel Oyarzabal (España)