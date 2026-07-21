El explosivo posteo de Rodrigo De Paul: "Instalaron conspiraciones infundadas"

El referente de la Selección Argentina lanzó un fuerte comentario en sus redes sociales luego de la derrota contra España, en la final de la Copa del Mundo. Las teorías conspirativas se dispararon luego de la llamativa arenga de Messi en la previa de la final.

Tras la dura derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 , donde fue superada por su par de España y perjudicada por el árbitro esloveno Vincic, uno de los referentes del equipo nacional publicó un fuerte posteo en las redes sociales apuntando contra los detractores de la "Albiceleste".

Fue Rodrigo De Paul quien reflejó el dolor de la derrota y apuntó contra las “conspiraciones infundadas” que recibió la Argentina a lo largo del certamen.

"Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode... Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo..." , aseguró De Paul , que no se guardó nada.

En tanto, reflexionó sobre el aspecto deportivo y humano: "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes. Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento".

Para cerrar, más allá del dolor por la derrota, De Paul aseguró: “Me dolerá mucho tiempo pero hoy más que nunca estoy orgulloso de ser ARGENTINO” . Su posteo estuvo acompañado por una foto de él mirando a los hinchas tras la final y de los festejos contra Inglaterra.

La llamativa arenga de Messi generó más teorías conspirativas

Horas después de la final, se generó una fuerte polémica en las redes sociales por la llamativa y apagada arenga de Messi en la previa al partido, que pidió "olvidémonos de todo. Solo juguemos". A partir de allí, creció una ola de teorías conspirativas sobre que el partido estaba arreglado y la FIFA "le bajó el pulgar" a la Argentina, no sólo para que no sea bicampeón ante otro europeo sino también por la bandera de Malvinas que exhibió ante Inglaterra.

Durante todo el torneo, medios de prensa, usuarios en redes sociales e influencers instalaron que la Selección Argentina era ayudada sistemáticamente por la FIFA por el único hecho de tener a Lionel Messi y el negocio que eso genera. Esto condicionó de sobremanera la elección de la terna arbitral para la final, elegida a dedo por el presidente de la UEFA, que a la postre perjudicó a la "Albiceleste".

Mientras la FIFA no emitió pronunciamientos sobre varias de esas hipótesis, hasta el momento, no existen elementos públicos que confirmen las hipótesis difundidas en redes sociales sobre supuestos favoritismos o reuniones dirigenciales, mientras que la única reconstrucción conocida de la previa corresponde al mensaje de Messi, quien habría pedido al plantel abstraerse del ruido externo y enfocarse únicamente en jugar la final.