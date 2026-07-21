La FIFA abrió la votación para elegir el mejor gol del Mundial 2026: dos argentinos compiten por el premio

El organismo abrió una votación para elegir el Hyundai Gol del Torneo. Hay 12 tantos nominados y los fanáticos podrán participar hasta el 27 de julio.

La FIFA seleccionó 12 goles de distintas fases del Mundial 2026 para definir cuál fue la mejor anotación del certamen.

La FIFA abrió la votación para elegir el mejor gol del Mundial 2026 y dos futbolistas argentinos fueron incluidos entre los candidatos . Lionel Messi, por su tanto frente a Argelia, y Julián Álvarez, por su definición ante Suiza, integran la lista de 12 anotaciones seleccionadas por el organismo, que permanecerá abierta hasta el próximo 27 de julio .

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Tras la consagración de España en la final frente a Argentina, la FIFA puso en marcha la elección del Hyundai Gol del Torneo , un reconocimiento que distingue a la mejor anotación de toda la Copa del Mundo. La votación se realiza de manera pública a través del sitio oficial del organismo y el ganador será definido por los propios hinchas.

La lista definitiva reúne goles convertidos en distintas instancias del campeonato, desde la fase de grupos hasta la final, y cuenta con representantes de selecciones de todos los continentes.

El delantero de Nueva Zelanda fue el encargado de abrir la lista de candidatos gracias al gol que convirtió en el empate 2-2 frente a Irán durante la primera fecha de la fase de grupos. La jugada nació en los pies del capitán Chris Wood, quien aguantó la pelota, combinó con un compañero y dejó servido el balón para Just.

El atacante definió con un potente remate al ángulo , imposible para el arquero rival, y firmó una de las mejores acciones colectivas del torneo. Ese tanto fue elegido por la FIFA como uno de los 12 mejores del Mundial 2026.

El delantero neozelandés fue reconocido por una definición que coronó una gran jugada colectiva en la fase de grupos. DSports

Kylian Mbappé vs Senegal

El delantero francés comenzó el Mundial con una actuación sobresaliente frente a Senegal y uno de sus goles terminó entre los nominados. En tiempo de descuento, con Francia ya arriba en el marcador, recibió la pelota lejos del área y encaró hacia el arco rival.

Tras acomodarse para su pierna derecha, Mbappé sacó un remate cruzado que se clavó en el ángulo, sentenciando el triunfo francés. El tanto fue uno de los más espectaculares de la fase de grupos.

El francés integra la lista gracias al gol con el que selló el triunfo de su selección en el debut mundialista. ESPN

Lionel Messi vs Argelia

Lionel Messi también integra la lista gracias al primer gol que convirtió en el debut de la Selección Argentina frente a Argelia. Después de un pase filtrado de Rodrigo De Paul, el capitán avanzó unos metros y encontró el espacio para sacar un potente disparo desde media distancia.

La pelota se metió en el ángulo pese al intento del arquero por desviarla y abrió el camino de la victoria argentina. Además, ese tanto fue el primero del triplete histórico que marcó el rosarino en su estreno en el Mundial.

El capitán argentino fue nominado por el primer tanto del triplete que marcó en el estreno de la Albiceleste. ESPN

Wilson Isidor vs Marruecos

Aunque Haití no logró avanzar a la siguiente ronda, Wilson Isidor dejó una de las mejores definiciones de toda la Copa del Mundo. En el duelo frente a Marruecos recibió un pase en el borde del área cuando su equipo buscaba la remontada.

Sin necesidad de controlar la pelota, el delantero conectó un remate de primera al ángulo, dejando sin respuestas al arquero Yassine Bounou. La calidad de la ejecución le permitió meterse entre los finalistas.

El atacante haitiano quedó entre los candidatos pese a la eliminación de su selección en la primera fase. ESPN

Kerim Alajbegovi vs Qatar

El joven bosnio de apenas 18 años también fue destacado por la FIFA gracias al gol que convirtió en la victoria por 3-1 sobre Qatar. El atacante mostró toda su habilidad en una acción individual dentro de los últimos metros.

Tras dejar atrás a dos defensores con una serie de enganches, definió con un disparo colocado al ángulo para sellar una de las conquistas más vistosas de la fase de grupos.

Daizen Maeda vs Suecia

Japón aseguró su clasificación gracias al empate frente a Suecia y uno de los momentos más destacados fue el tanto de Daizen Maeda. La jugada se construyó con una larga secuencia de pases que rompió la defensa sueca.

Luego de recibir un pase filtrado dentro del área, Maeda definió con tranquilidad para abrir el marcador y completar una de las mejores jugadas colectivas del campeonato.

El gol del delantero japonés premió una de las mejores jugadas colectivas del Mundial. ESPN

Eldor Shomurodov vs Congo

Uzbekistán no pudo superar la fase de grupos, pero Eldor Shomurodov dejó una acción que llamó la atención de la FIFA. El delantero aprovechó un error defensivo para quedar mano a mano con el arquero.

Con mucha categoría, resolvió la jugada con una vaselina por encima del guardameta, marcando uno de los goles técnicamente más destacados del torneo.

El delantero uzbeko fue elegido por una definición de gran calidad técnica en la fase de grupos. ESPN

Sidny Lopes Cabral vs Argentina

El tanto de Sidny Lopes Cabral frente a la Selección Argentina representó uno de los momentos históricos para Cabo Verde. El delantero sorprendió con un remate de larga distancia cuando su equipo buscaba el empate.

El disparo se clavó en el ángulo del arco defendido por Emiliano Martínez y significó un gol inolvidable para el conjunto africano, que logró complicar a la Albiceleste en los 16avos de final.

El histórico gol de Cabo Verde frente a la Albiceleste también forma parte de la votación de la FIFA. Telefé

Erling Haaland vs Brasil

Noruega eliminó a Brasil en los octavos de final y Erling Haaland fue la gran figura del encuentro. Después de abrir el marcador con un cabezazo, volvió a aparecer con otra definición de enorme jerarquía.

El delantero sacó un potente remate desde media distancia que ingresó con fuerza al arco brasileño y aseguró la clasificación de su selección a los cuartos de final.

El atacante noruego fue nominado por uno de los goles que eliminaron a Brasil en los octavos de final. ESPN

Julián Álvarez vs Suiza

Julián Álvarez fue el autor de uno de los goles más importantes de la campaña argentina. En los cuartos de final frente a Suiza encontró un pequeño espacio dentro del área cuando el partido estaba completamente cerrado.

El delantero resolvió la jugada con un remate preciso al ángulo, que abrió el camino hacia la clasificación a semifinales y le dio un lugar entre los candidatos al mejor gol del torneo.

El delantero argentino convirtió el tanto que encaminó la clasificación a las semifinales del Mundial. ESPN

Jude Bellingham vs Francia

En el vibrante triunfo de Inglaterra por 6-4 sobre Francia, Jude Bellingham también dejó una anotación memorable. El mediocampista ingresó al área con pelota dominada y dejó en el camino a varios rivales.

Tras una serie de amagues, definió con mucha precisión para convertir el tanto que sentenció el encuentro y selló la clasificación inglesa.

El mediocampista inglés fue distinguido por una definición que cerró un partido repleto de goles. ESPN

Ferrán Torres vs Argentina

La última nominación corresponde al gol que definió la final del Mundial 2026. Ferrán Torres apareció en el segundo tiempo suplementario para aprovechar una pelota que Nico Williams dejó dentro del área.

El delantero español no falló y convirtió el 1-0 definitivo que le dio a España el título del mundo y puso fin al sueño del bicampeonato argentino.

El español integra la lista gracias al gol que le dio el título mundial a su selección en la final. ESPN

Cómo votar por el mejor gol del Mundial

La elección del Hyundai Gol del Torneo permanecerá abierta hasta el lunes 27 de julio y podrá realizarse exclusivamente a través del sitio oficial de la FIFA. Durante toda la Copa del Mundo, el organismo fue realizando votaciones parciales al finalizar cada jornada para definir los goles más destacados de cada instancia.

Con esos resultados se conformó la lista final de 12 candidatos, entre los que sobresalen las presencias de Messi y Julián Álvarez, dos de los protagonistas de la campaña que llevó a la Selección Argentina hasta una nueva final del mundo.