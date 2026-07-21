El embajador de España en Argentina pidió jugar la Finalíssima: "Por qué no hacer una gran despedida a Lionel Messi"

El diplomático Joaquín María de Arístegui Laborde celebró el título español. El encuentro que debía enfrentar a Argentina y España en marzo de 2026 fue cancelado tras desacuerdos entre la UEFA y la AFA.

El embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui Laborde, celebró la victoria de su país en la final del Mundial 2026 , donde superó 1-0 al equipo dirigido por Lionel Scaloni. Tras sumar su segunda estrella, el diplomático se refirió a la Finalíssima que nunca se jugó entre ambas Selecciones y pidió organizar el enfrentamiento: " Por qué no hacer una gran despedida a (Lionel) Messi con ese partido”.

Sobre la victoria del domingo, Arístegui Laborde afirmó que el equipo conducido por Luis de la Fuente realizó un partido "muy serio y ordenado". En referencia a los festejos, aseguró que en España hubo una recepción multitudinaria para el plantel a su regreso desde EEUU.

Arístegui, quien se definió como hincha del Barcelona desde la infancia, también se refirió a las críticas de algunos simpatizantes del Real Madrid durante el Mundial. A su entender, esas reacciones responden a “heridas abiertas” que dejó la etapa de dominio del conjunto catalán liderado por Lionel Messi junto a figuras como Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Carles Puyol, Gerard Piqué y Xavi.

Al analizar a la selección española, destacó que su principal fortaleza radica en el funcionamiento colectivo y no en una sola individualidad. Describió al equipo como un conjunto asociativo, con un banco de suplentes “muy móvil” y “muy dinámico”. Si bien reconoció la importancia de Lamine Yamal y Rodri, señaló a Pau Cubarsí como la gran figura defensiva del torneo y afirmó que, con apenas 19 años, fue el mejor zaguero del Mundial.

Desde octubre de 2024, Joaquín de Aristegui Laborde es el embajador del Reino de España en Argentina.

En esa línea, consideró que la numerosa presencia de futbolistas del Barcelona en el seleccionado español responde a la similitud entre la propuesta futbolística del club y la del combinado nacional.

Respecto de las versiones que sugerían un supuesto arreglo del partido, el embajador descartó ese tipo de especulaciones y reivindicó el rendimiento del campeón. “España tuvo un gran mérito en este partido, que fue neutralizar la capacidad absolutamente extraordinaria de Argentina de sobrevivir a cualquier cosa”, afirmó.

Arístegui también reveló que vivió el Mundial con un sentimiento compartido entre ambos países. Contó que siguió todo el torneo con las camisetas de España y la Argentina, a la que definió como su “segundo equipo”, aunque aclaró que en la final dejó de lado esa afinidad porque “ya no había prisioneros y uno tenía que hinchar por su equipo”.

Por último, sostuvo que el duelo entre ambos seleccionados tenía un componente emocional especial por los vínculos históricos entre españoles y argentinos. A su entender, esa cercanía hace que una derrota sea más fácil de aceptar que frente a otros rivales, aunque advirtió que, una vez terminado el partido, también puede dar lugar a una “resaca” marcada por sospechas y teorías conspirativas.

Qué pasó con la Finalíssima

La Finalíssima en un trofeo intercontinental que enfrenta al ganador de la Copa América y de la Eurocopa. En su última edición - realizada en 2022, en la previa del Mundial Qatar 2022 - Argentina venció 3-0 a Italia en el estadio Wembley, Inglaterra.

Argentina es el vigente campeón de la Finalíssima.

Tras dicha edición, el Seleccionado de Lionel repitió el título continental en 2023 y debía enfrentar a España, que se consagró como el mejor equipo en su continente en la Eurocopa del 2024, superando a Inglaterra en la final. Así, todo había quedado dispuesto para que ambos campeones se midan en la previa del Mundial 2026.

Sin embargo, la Finalissima que debían disputar la Argentina y España, prevista originalmente para marzo de 2026 en Doha, terminó suspendida luego de una serie de complicaciones vinculadas al conflicto entre Estados Unidos e Irán, que alteró la situación en la región y obligó a replantear la organización del encuentro.

A partir de ese escenario, la UEFA y la AFA no consiguieron acordar una nueva sede ni una fecha alternativa. De lado europeo, nunca barajaron otra opción que no sea trasladar el partido a Madrid, con el conflicto de la ventaja por la localía. Desde Argentina, ofrecieron a Buenos Aires o Roma, no aceptadas por complicaciones con los espacios en el calendario internacional.

Con el paso de las semanas, la posibilidad de reprogramar la Finalissima perdió fuerza. La acumulación de compromisos de ambos seleccionados y la imposibilidad de encontrar una fecha común terminaron por frustrar el encuentro. Mientras la AFA y la Conmebol insistían con disputar el partido en una sede neutral, la UEFA rechazó la alternativa del 31 de marzo y la competencia quedó definitivamente cancelada.

En ese contexto, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, llegó a declarar a la Argentina como “bicampeón” del certamen. Desde España, en tanto, aclararon que la suspensión no respondió a una decisión de su federación.