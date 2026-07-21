La burla de Lamine Yamal a Leandro Paredes con un peculiar cartel por su pelea con Gavi + Agregar ámbito en









En medio de los festejos en el autobús descapotable, el delantero español exhibió un cartel en alusión a la pelea del jugador argentino tras la final.

La burla de Lamine Yamal a Leandro Paredes con un peculiar cartel por su pelea con Gavi

Mientras los jugadores de la selección de España festejaban la obtención del Mundial 2026 a bordo de un autobús descapotable que avanzaba por las calles repletas de público, un cartel improvisado se robó el protagonismo.

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El mismo fue exhibido a las cámaras por Fabián Ruiz y Lamine Yamal, que hacía alusión a la pelea en el campo de juego entre Leandro Paredes y Gavi, una vez que terminó la final del Mundial.

El CARTEL que sostiene LAMINE YAMAL y FABIAN RUIZ:



"VELADA DEL AÑO VII, PAREDES vs GAVI".pic.twitter.com/oF0JIFbtt6 — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) July 20, 2026 El mensaje del cartel era directo y peculiar: “Velada del año VII: Paredes vs Gavi”, a modo de burla, por los tensos momentos vividos en el MetLife Stadium.

El contenido del cartel evocó, con una dosis de humor, los populares eventos de “Velada del año”, organizada por el streamer Ibai, donde celebridades se enfrentan en combates de exhibición.