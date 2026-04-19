Medalla de plata: los Puma 7's terminaron subcampeones en el Seven de Hong Kong + Seguir en









El seleccionado argentino alcanzó la final por segundo año consecutivo, pero cayó ante Sudáfrica por 35-7 en el partido decisivo.

Medalla de plata: los Puma 7's terminaron subcampeones en el Seven de Hong Kong.

Los Pumas 7’s se consagraron subcampeones del Seven de Hong Kong, una de las paradas más prestigiosas del calendario, y reafirmaron su lugar entre las potencias del circuito mundial de rugby seven.

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El seleccionado argentino alcanzó la final por segundo año consecutivo, aunque esta vez no pudo con Sudáfrica, que se impuso con claridad por 35-7 en el partido decisivo. En el duelo, Sudáfrica —que ya había superado a Argentina en la fase de grupos— volvió a imponer condiciones desde el arranque. Si bien los dirigidos por Santiago Gómez Cora respondieron con un try de Zangara y la conversión de Santiago Vera Feld para igualar parcialmente, la reacción no alcanzó.

El conjunto africano se fue al descanso 14-7 arriba y, en el segundo tiempo, capitalizó el desgaste físico argentino tras la intensa semifinal. Con tres tries más y sus respectivas conversiones, cerró un contundente 35-7 para quedarse con el título por primera vez en su historia en este certamen.

Tras su paso por Hong Kong, los Pumas 7’s ya enfocan su preparación en la próxima etapa del circuito: el Seven de Valladolid, que se disputará del 29 al 31 de mayo y marcará una nueva parada en el SVNS World Championship Series.

pumas-7-549502-135603 El seleccionado argentino alcanzó la final por segundo año consecutivo, pero cayó ante Sudáfrica por 35-7 en el partido decisivo. El camino a la final El recorrido hacia la final tuvo un exigente cruce en semifinales frente a España. El conjunto europeo pegó primero y se adelantó a los dos minutos, pero la reacción argentina fue inmediata.

Una gran jugada de Matteo Graziano permitió igualar el marcador antes del descanso. En el complemento, Santino Zangara aprovechó un error rival para apoyar, y con la conversión de Joaquín Pellandini, Argentina pasó al frente 12-5. España volvió a empatar, pero en el tramo final apareció Sebastián Dubuc, tras una acción iniciada por Gregorio Pérez Pardo, para marcar el try decisivo. Juan Patricio Batac selló el 19-12 con la conversión y aseguró el pase a la final.