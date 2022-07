Una buena para River: Borja llegó al país y ¿debuta el miércoles por Copa Argentina?

"Ha sido un trabajo difícil junto a mi representante. Yo simplemente me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me daban. El día que tenía que ir a entrenar iba y el día que no me daban la autorización, me quedaba trabajando con mi preparador físico", dijo Borja en el aeropuerto de Barranquilla, Colombia, antes de su viaje a Bogotá.