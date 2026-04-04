Gustavo "Tata" Benítez dejó Riestra y ya son diez los DT que perdieron su cargo en el Apertura + Seguir en









El técnico rescindió su vínculo de mutuo acuerdo. Llevaba doce fechas sin victorias en el torneo local. Guillermo Duró aparece como el principal candidato para reemplazarlo, días antes del debut del club en la Copa Sudamericana.

Benítez se despidió con un 41% de efectividad, producto de 12 triunfos, 19 empates y 13 derrotas en su ciclo. X

Gustavo "Tata" Benítez rescindió su vínculo de mutuo acuerdo con Deportivo Riestra tras la derrota por 2-0 ante Unión en Santa Fe. Con su salida, ya son diez los directores técnicos que abandonaron su cargo desde que inició el Torneo Apertura 2026, certamen que apenas lleva doce fechas disputadas.

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La decisión se tomó en un momento bisagra para el club del Bajo Flores: Riestra marcha en el fondo de la Zona A y de la Tabla Anual, con un registro de siete empates y cinco derrotas en lo que va de 2026. Su único triunfo en el año fue un 1-0 ante Deportivo Maipú por los 32avos de final de la Copa Argentina. Benítez, emblema de la institución por su paso como jugador y entrenador, se despidió con un 41% de efectividad, producto de 12 triunfos, 19 empates y 13 derrotas en su ciclo.

El desenlace contrasta con el rendimiento del segundo semestre de 2025, cuando Riestra encadenó cinco triunfos consecutivos, con la victoria en el Monumental ante River como punto más alto. Tras aquel resultado, el equipo disputó 19 encuentros oficiales y apenas pudo sumar de a tres en una ocasión, ante Instituto de Córdoba.

A la espera de la confirmación oficial, el principal apuntado por la dirigencia para sucederlo es Guillermo Duró, estratega de 57 años con pasado en el fútbol ecuatoriano y una vasta trayectoria en el fútbol local. De concretarse, este será su tercer ciclo al mando de Riestra, tras haberlo dirigido en 2018 y en la temporada 2021/2022.

El récord negativo del Apertura 2026 para los técnicos Los otros nueve entrenadores que dejaron sus cargos en el certamen fueron Daniel Oldrá (Instituto de Córdoba), Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata, por decisión propia al firmar con Atlético Mineiro), la dupla Orsi-Gómez (Newell's), Hugo Colace (Atlético Tucumán), Marcelo Gallardo (River), Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto), Damián Ayude (San Lorenzo), Guillermo Farré (Aldosivi) y Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza).

La salida de Benítez llega además en la antesala del debut internacional del club: el próximo miércoles Riestra se medirá con Palestino de Chile por la primera fecha de su zona en la Copa Sudamericana, en lo que será la primera participación internacional en la historia de la institución. En lo que resta del semestre, el plantel también deberá enfrentar a Instituto, Talleres, Independiente y Lanús por el torneo local.