Bélgica aplastó a Estados Unidos y avanzó a cuartos de final del Mundial + Agregar ámbito en









Los europeos fueron ampliamente superiores, golearon 4-1 al país anfitrión y ahora se medirán con España por un lugar en las semifinales.

Bélgica aplastó a Estados Unidos y avanzó a cuartos de final del Mundial. @BelRedDevils

Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos en Seattle por los octavos de final del Mundial 2026 y selló su clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará a España. Con un doblete de Charles De Ketelaere y los tantos de Hans Vanaken y Romelu Lukaku, los europeos fueron ampliamente superiores y eliminaron al país anfitrión.

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De esta manera, Estados Unidos se despidió del certamen y se convirtió en el último anfitrión en quedar eliminado de esta edición del Mundial. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino nunca encontró la forma de incomodar a Bélgica, que dominó el encuentro desde el inicio y justificó con claridad su clasificación.

Bélgica eliminó con autoridad a Estados Unidos ¡Bélgica ganó en Seattle y será rival de España! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 7, 2026 Bélgica tomó el control del partido desde el arranque y estuvo cerca de abrir el marcador al minuto de juego, cuando Matt Freese respondió con una gran atajada ante un remate de Timothy Castagne. Sin embargo, la resistencia estadounidense duró poco: a los 9 minutos, Charles De Ketelaere se anticipó en el área y empujó la pelota al fondo de la red para establecer el 1-0.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino encontró el empate a los 31 minutos gracias a un tiro libre de Malik Tillman, cuyo remate se desvió en Hans Vanaken antes de vencer a Thibaut Courtois. La ilusión de los anfitriones, no obstante, duró apenas dos minutos, ya que De Ketelaere volvió a aparecer con un cabezazo tras un centro de Leandro Trossard para devolverle la ventaja a los europeos antes del descanso.

En el complemento, Bélgica terminó de sentenciar la historia. A los 12 minutos, Vanaken aprovechó un error de Freese para marcar el 3-1 y dejar muy golpeado al conjunto local. Aunque Ricardo Pepi estuvo cerca de descontar con un remate de media distancia, el arquero Courtois controló la situación y evitó cualquier reacción.

Ya en tiempo de descuento, otro fallo defensivo de Estados Unidos permitió que Romelu Lukaku sellara el 4-1 definitivo. Con autoridad de principio a fin, Bélgica confirmó su superioridad, avanzó a los cuartos de final y ahora tendrá un exigente cruce frente a España. Formaciones y datos del partido EEUU: Matt Freese; Antonee Robinson, Tim Ream, Chris Richards, Alex Freeman; Malik Tillman, Tyler Adams, Weston McKennie; Christian Pulisic, Folarin Balogun, Sergino Dest. DT: Mauricio Pochettino. Bélgica: Thibaut Courtois; Maxim de Cuyper, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Timothy Castagne; Amadou Onana, Nicolas Raskin; Leandro Trossard, Youri Tielemans, Dodi Lukébakio; Charles de Ketelaere. DT: Rudi Garcia. Estadio: Lumen Field (Seattle, Estados Unidos) Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordania)

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