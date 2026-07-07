La reacción de la prensa belga tras la eliminación de EEUU del Mundial 2026: "Anula esta"

Los principales medios de Bélgica celebraron el 4-1 sobre Estados Unidos con ironías hacia Donald Trump por su intervención en el caso Balogun y destacaron la autoridad de los Diablos Rojos.

La clasificación de Bélgica a los cuartos de final estuvo acompañada por una fuerte repercusión mediática tras la goleada sobre EEUU y la controversia por la habilitación de Folarin Balogun.

Bélgica celebró con euforia su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 tras golear 4-1 a Estados Unidos y la prensa del país convirtió la victoria en un mensaje dirigido a Donald Trump. Los diarios destacaron la superioridad del equipo de Rudi García y aprovecharon la polémica por la anulación de la suspensión de Folarin Balogun para lanzar irónicas referencias al presidente estadounidense.

La controversia por la intervención de Trump ante la FIFA para solicitar la revisión de la tarjeta roja de Balogun había dominado la previa del encuentro. Sin embargo, una vez consumada la goleada en Seattle, los principales periódicos belgas coincidieron en que el resultado terminó por dejar sin efecto cualquier ventaja que pudiera haber supuesto la presencia del delantero estadounidense.

El diario Le Soir fue el más contundente al abrir su edición con el título "Hola, ¿Donald?" , acompañado por una imagen de Romelu Lukaku celebrando su gol con el gesto que imitó el popular baile de Trump junto a sus compañeros. La portada se convirtió rápidamente en una de las imágenes más compartidas tras el encuentro.

En la misma línea, Het Laatste Nieuws eligió otro enfoque cargado de ironía y se preguntó: "¿Qué pensará Donald Trump de esto?" , en una clara referencia a la derrota del seleccionado anfitrión pese a la decisión que permitió jugar a Balogun.

La Libre también puso el foco en la polémica, aunque desde un análisis más futbolístico. El periódico sostuvo que la "intervención" de Trump "resultó inútil" , ya que Bélgica "mostró su mejor cara" frente a Estados Unidos y fue ampliamente superior durante gran parte del partido.

Por su parte, De Standaard remarcó que el triunfo no dejó lugar para discusiones. En su análisis afirmó que "por muy contundente que fuera la decisión de la FIFA, los Diablos Rojos envían a Estados Unidos a casa con la misma autoridad", destacando que el rendimiento del conjunto belga terminó imponiéndose por encima de toda la controversia previa.

La Federación belga también se sumó a las cargadas

Las burlas no quedaron únicamente en los medios de comunicación. La cuenta oficial de los Belgian Red Devils, administrada por la Federación Belga de Fútbol, publicó un mensaje apenas finalizado el partido que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La publicación decía simplemente "Anula esta", una frase que fue interpretada como una referencia directa a la decisión de la FIFA de levantar la suspensión de Balogun tras la gestión impulsada por Trump. El mensaje fue replicado miles de veces y terminó de consolidar el tono con el que Bélgica vivió una clasificación que combinó fútbol, polémica y revancha mediática.

Con el boleto asegurado para los cuartos de final, donde enfrentará a España, la selección belga consiguió una de las victorias más resonantes del torneo. Y mientras el debate por la intervención política en la FIFA continúa abierto, la prensa del país dejó en claro cuál fue su conclusión tras el 4-1: la clasificación se decidió en la cancha.