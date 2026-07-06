Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 6 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Insólito: la dura caída y fractura de Jordan Henderson durante los festejos de Inglaterra que puso en peligro su presencia en el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a México, pero la celebración terminó con una imagen que generó preocupación. Jordan Henderson sufrió una fuerte caída durante los festejos, debió recibir asistencia médica en el campo de juego y fue retirado en camilla del Estadio Azteca, a la espera de conocer el alcance de la lesión.

La clasificación del equipo dirigido por Thomas Tuchel quedó opacada por el accidente que protagonizó el experimentado mediocampista de 36 años. El futbolista intentó superar uno de los carteles publicitarios ubicados detrás del arco para sumarse al festejo con sus compañeros, pero perdió el equilibrio y cayó con violencia sobre el terreno.

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