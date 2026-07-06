SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
6 de julio 2026 - 09:42

Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 6 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

Mundial 2026: esta tarde se enfrentan España y Portugal en el clásico ibérico por los octavos

Mundial 2026: esta tarde se enfrentan España y Portugal en el clásico ibérico por los octavos

Por

Tras una jornada repleta de emociones, el Mundial 2026 continúa con dos cruces de octavos mientras la Selección argentina ultima detalles para enfrentar a Egipto.

La jornada del domingo dejó dos nuevos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026. Selección de Noruega dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Brasil por 2-1, mientras que Inglaterra derrotó 3-2 a México en un encuentro que tuvo de todo: una hora de demora por tormenta eléctrica, una expulsión, dos penales, intervención del VAR y un cierre cargado de tensión. Inglaterra terminó resistiendo con diez jugadores para asegurar su lugar entre los ocho mejores.

Este lunes continuará la acción de los octavos de final con otros dos cruces que completarán el cuadro. España se medirá con Portugal en el duelo estelar de la jornada, mientras que Estados Unidos enfrentará a Bélgica.

Por su parte, la Selección argentina ya trabaja en Atlanta de cara al cruce del martes frente a Selección de Egipto. El equipo de Lionel Scaloni realizará su primera práctica en la ciudad y el entrenador brindará una conferencia de prensa en la que podría comenzar a despejar las dudas sobre la formación titular. El campeón del mundo viene de eliminar con sufrimiento a Selección de Cabo Verde y buscará un lugar en los cuartos de final frente a un rival que accedió a esta instancia tras imponerse en los penales ante Australia.

Los partidos de este lunes 6 de julio del Mundial 2026

La jornada del lunes 6 de julio sigue con los octavos de final en el Mundial 2026. La acción comenzará por la tarde con el duelo estelar entre Portugal y España en Dallas. Luego, a la noche, Estados Unidos se medirá con Bélgica en Seattle buscando seguir de racha.

  • Portugal vs. España - 16:00
  • Estados Unidos vs. Bélgica - 21:00

Insólito: la dura caída y fractura de Jordan Henderson durante los festejos de Inglaterra que puso en peligro su presencia en el Mundial 2026

La Selección de Inglaterra avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 3-2 a México, pero la celebración terminó con una imagen que generó preocupación. Jordan Henderson sufrió una fuerte caída durante los festejos, debió recibir asistencia médica en el campo de juego y fue retirado en camilla del Estadio Azteca, a la espera de conocer el alcance de la lesión.

La clasificación del equipo dirigido por Thomas Tuchel quedó opacada por el accidente que protagonizó el experimentado mediocampista de 36 años. El futbolista intentó superar uno de los carteles publicitarios ubicados detrás del arco para sumarse al festejo con sus compañeros, pero perdió el equilibrio y cayó con violencia sobre el terreno.

Leé la nota completa

Cuáles son las selecciones que ya quedaron eliminadas de la Copa del Mundo

El Mundial 2026 dejó atrás los 16avos de final y ya ingresa en los octavos, una instancia en la que los cruces de eliminación directa comienzan a perfilar a los grandes candidatos al título. A medida que avanza el torneo, las selecciones definen su destino entre el pase a los cuartos de final y la despedida de la Copa.

Leé la nota completa

Inglaterra eliminó a México en un partidazo y avanzó a cuartos de final del Mundial 2026

La selección de Inglaterra derrotó 3-2 a México en un partido electrizante por los octavos de final del Mundial 2026 y selló su clasificación a los cuartos de final, donde enfrentará a Noruega, que dio el gran golpe de la jornada al eliminar a Brasil.

De esta manera, la selección anfitriona le puso fin a su sueño mundialista. El conjunto dirigido por Javier Aguirre había ilusionado a todo el país tras completar una fase de grupos perfecta, sin conceder goles, y vencer con autoridad a Ecuador en los 16avos de final. Sin embargo, su recorrido terminó en los octavos al caer en un partidazo frente a Inglaterra.

Leé la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias