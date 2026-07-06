Mundial 2026, EN VIVO: la jornada del lunes 6 de julio minuto a minuto, novedades y últimas noticias

La jornada del domingo dejó dos nuevos clasificados a los cuartos de final del Mundial 2026. Selección de Noruega dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Brasil por 2-1, mientras que Inglaterra derrotó 3-2 a México en un encuentro que tuvo de todo: una hora de demora por tormenta eléctrica, una expulsión, dos penales, intervención del VAR y un cierre cargado de tensión. Inglaterra terminó resistiendo con diez jugadores para asegurar su lugar entre los ocho mejores.
Los partidos de este lunes 6 de julio del Mundial 2026
La jornada del lunes 6 de julio sigue con los octavos de final en el Mundial 2026. La acción comenzará por la tarde con el duelo estelar entre Portugal y España en Dallas. Luego, a la noche, Estados Unidos se medirá con Bélgica en Seattle buscando seguir de racha.
- Portugal vs. España - 16:00
- Estados Unidos vs. Bélgica - 21:00