Mundial de Qatar 2022 Día 23 EN VIVO: habló Scaloni y último entrenamiento antes de Croacia

El dolor de Neymar por la eliminación de Brasil: "Estoy destruido psicológicamente"

Neymar escribió este sábado un duro comunicado en el que comentó estar "destruido psicológicamente" por la eliminación sufrida el sábado en manos de Croacia, en los cuartos de final del Mundial de Qatar.

"Estoy destruido psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo", escribió Neymar, en su cuenta de Instagram.