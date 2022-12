La emotiva dedicatoria que Tini le hizo a De Paul a puro amor en las redes sociales

El sábado, De Paul eligió una foto de esa visita en la Universidad de Doha para agradecerle el apoyo a su novia Tini Stoessel. "Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada!!! Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo", escribió De Paul, en su cuenta de Instagram, donde posteo una foto abrazado a Tini.