Neymar filtró chats con los jugadores de Brasil después de la eliminación

Una vez que los jugadores regresaron a su país, el delantero expresó sus sentimientos a través de su cuenta de Instagram. Neymar no quiso ocultar su dolor a la hora de referirse a la derrota en el Mundial: "Estoy destruido psicológicamente, esta fue sin duda la derrota que más me dolió, que me dejó paralizado durante 10 minutos y luego me eché a llorar sin parar. Desafortunadamente, va a doler por mucho tiempo".