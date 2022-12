La arenga de Croacia contra Argentina y Messi: "No tenemos miedo a nadie"

Argentina-Croacia, el martes por las semifinales del Mundial de Qatar

"Honestamente, no tenemos que tener miedo de nadie. No tenemos un plan ni soluciones individuales para Messi. No somos un equipo de individualidades ni el rival es un sólo jugador. Argentina es una selección que tiene muchos buenos jugadores", consideró Juranovic en una conferencia de prensa que brindó junto a su compañero Bruno Petkovic en Doha.

El futbolista del Celtic Glasgow subrayó la postura de concentrarse en las cualidades colectivas del actual subcampeón del mundo para asumir el juego del martes próximo a las 16 en Lusail. "Necesitamos mirarnos a nosotros mismos. Mañana veremos el análisis con el entrenador y decidiremos cómo jugaremos", dijo.

Con 26 presencias internacionales en su selección, el defensor de 27 años celebró el nivel exhibido en su primera Copa del Mundo y valoró la persistencia a lo largo de su carrera: "Me aferré siempre a mis condiciones y nunca me di por vencido, incluso cuando había mucho escepticismo. Quizá no sea un jugador que valga 20 o 30 millones de euros, como les gusta referir hoy a los medios, pero siempre confié en mí".

Luego, elogió a sus compañeros Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic, quienes componen "el mejor centro del campo croata" de toda la historia. "Cuando les das la pelota, es más seguro que tu dinero en el banco. Todo es más fácil cuando juegas con ellos, tengo la suerte de compartir campo y vestuario con ellos".

A su turno, Petkovic, autor del gol que forzó la tanda de penales en la llave de cuartos de final ante Brasil, consideró que el equipo de Zlatko Dalic "está cada vez mejor" a medida que transcurren las instancias de la Copa del Mundo.

"Desde el principio, Croacia mejoró y creo que mostramos cada vez más contra oponentes cada vez más difíciles. En cuanto a mi gol, en un partido como este en un momento así, me da mucha confianza", destacó.

El delantero de Dinamo Zagreb resaltó luego la virtud del equipo en la tanda de penales que eliminó a uno de los máximos candidatos de Qatar 2022: "Mucha gente que juega al fútbol profesional sabe tirar un penales, pero la diferencia la marca la fortaleza mental de los jugadores porque se trata de una situación estresante".

"Y es mucho más fácil cuando tenés un arquero como el nuestro, con gran carácter. Livi (Dominik Livakovic) es un gran profesional, analiza cada situación de cada partido, muchas veces", ponderó.

Croacia, invicto en esta Copa del Mundo, enfrentará a Argentina el martes en busca de conseguir su segunda final consecutiva, tras caer con Francia en la definición de Rusia 2018.