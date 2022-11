Mundial de Qatar 2022: ¿Qué productos particulares llevó Lionel Scaloni en su valija?

Con sus cábalas y costumbres a cuestas, el líder de la Scaloneta no pasará desapercibido en la cita mundialista. Con un tiempo incalculable dependiendo de la suerte que tenga el equipo argentino (ojalá sea un mes entero), el técnico albiceleste se “stockeó” con productos particulares y de gusto personal para no extrañar sus costumbres en tierras cataríes.

yerba.jpg

Lo clave, importante y que no faltará en el equipaje de ningún jugador argentino es la yerba. Paquetes por doquier serán tomados por los futbolistas argentinos, y Scaloni no es la excepción. El entrenador nacional despachó en su maleta personal varios envoltorios de una marca particular que no se consigue en cualquier comercio de nuestro país.

¿Qué yerba toma Scaloni?

La marca elegida es Canarias, popularmente conocida como la “yerba de los futbolistas”. Pero el entrenador argentino no consume la más conocida, la de envoltorio amarillo, sino que prefiere la de color verde, llamada “Serena”.

Según los especialistas, la misma combina la calidad única de la yerba Canarias con un fino equilibrio de las hierbas: tilo, mburucuyá, menta y toronjil.

¿Su precio? Se puede conseguir a $3000 el kilo en Argentina.

Pero no solo la yerba Canarias es el producto elegido por Lionel Scaloni. Los dulces van de la mano con los gustos del entrenador, y los famosos caramelos masticables palitos de la selva, lideran el ránking de sus preferidos. Por tal motivo, tanto la yerba como los caramelos viajan junto a Scaloni en busca del tan ansiado objetivo, soñado por ellos, soñado por todos los argentinos.