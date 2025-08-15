Murió Ramón Maddoni, histórico descubridor de cracks del fútbol argentino







El reconocido captador y formador de futbolistas falleció este jueves. Forjó su carrera en el Club Parque y nutrió a Boca, River y la Selección Argentina, entre otros. Los mensajes que dejaron los jugadores en las redes.

Este viernes se confirmó el fallecimiento de Ramón Maddoni, el histórico captador de talentos y formador de jugadores del fútbol argentino. Tenía 83 años. Es reconocido por su incansable trabajo en el Club Social Parque, de la Ciudad de Buenos Aires, donde trabajó hasta el final de su vida. Además, Maddoni estuvo muy ligado a Argentinos Juniors y también tuvo su paso por Boca.

“Maestro de sueños y forjador de talentos. Formador incansable y referente del fútbol argentino. Tu pasión, entrega y visión dejaron huella en generaciones de jugadores y en todos los que tuvimos el privilegio de conocerte”, informó en Club Parque durante la madrugada. “Gracias por enseñarnos que el verdadero legado no está solo en los títulos, sino en las personas que ayudamos a crecer. Adiós, querido Ramón. Que en paz descanses”, agregó como despedida.

Desde el Club Social Parque, forjó su carrera como un captador y formador de futuros cracks de nuestro fútbol. Carlos Tevez, Javier Saviola, Fernando Gago, Juan Pablo Sorín, Ricky Álvarez, Mauro Boselli, Nicolás Gaitán, Esteban Cambiasso y Diego Cagna son solo algunos de los nombres que pasaron por sus ojos y su trabajo. También dos campeones del mundo como Leandro Paredes y Alexis Mac Allister.

"Yo veo correr a un pibe, lo veo patear, hacer un poco de fundamento y técnica y lo saco más rápido. Miro cómo corre y ya por la pinta me doy cuenta. El que corre como sobrando, ese juega bien. Es como si hubiese nacido para esto", le explicó años atrás a TyC Sports.

Los mensajes de despedida a Ramón Maddoni Tras conocerse la noticia de la muerte de Ramón Maddoni, rápidamente comenzaron a llegar mensajes de despedida de todo tipo, entre ellos de algunos de los cracks que descubrió. Por ejemplo, posteos de Juan Pablo Sorín, Leandro Paredes, Leonardo Pisculichi y "Cuchu" Cambiasso.

