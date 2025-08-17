Denuncian abandono de delfines y lobos marinos en el ex Aquarium de Mar del Plata







Vecinos y ONG alertan que los animales permanecen cinco meses en estanques deteriorados, con agua sucia y falta de alimentación.

Denuncian abandono y falta de mantenimiento hacia los animales que se encuentran en el ex Aquarium de Mar del Plata.

La Fundación Fauna Argentina denunció que delfines y lobos marinos permanecen abandonados en el ex Aquarium de Mar del Plata, cerrado desde hace cinco meses. Según la ONG, los animales viven en estanques con agua verdosa, sin mantenimiento, mientras que las autoridades aún no respondieron sobre su situación ni su cuidado.

La organización y residentes locales aseguraron que los animales llevan meses en condiciones precarias. Juan Antonio Lorenzanni, presidente de la fundación, indicó que recibió información sobre los animales abandonados en el predio que cerró sus puertas en marzo. “A simple vista el agua está de color verdosa y los animales en aparentemente abandono”, señaló el ambientalista.

WhatsApp Image 2025-08-17 at 11.36.47 Estanques con agua verdosa. Vecinos que accedieron al lugar alertaron sobre el estado de los ejemplares: “Están abandonados, muertos de hambre y con el agua podrida”, aseguraron. Otro testigo añadió: “Me muero de dolor, es terrible. ¿Será que alguien les dará de comer? Hace cinco meses que están ahí, es raro que estén vivos si no comen”.

Lorenzanni recordó que hace dos meses enviaron una carta a Fauna provincia para conocer el destino de los animales, sin obtener respuesta. “Las imágenes hablan por sí solas”, remarcó, al tiempo que criticó la existencia de “centros de cautiverio” de fauna marina.

Respuesta de las autoridades y situación del predio Tras la viralización de las denuncias, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, anunció que presentarán una denuncia penal y solicitarán una inspección ocular junto con una pericia técnica a cargo de la Dirección de Maltrato Animal. “En Mar del Plata no hay lugar para el maltrato animal”, enfatizó.

Embed Graves denuncias en el ex Aquarium. Desde el Municipio ordené a la Dirección de Maltrato Animal actuar de inmediato: estamos presentando una denuncia penal, solicitamos una inspección ocular y una pericia técnica. Si las pruebas lo confirman, pediremos una cautelar de cuidado… pic.twitter.com/OZVHdtHa01 — Guillermo Montenegro (@gmontenegro_ok) August 17, 2025 El ex Aquarium cerró el 31 de marzo luego de que la empresa The Dolphin Company no lograra acordar el alquiler del predio. Durante su funcionamiento, el complejo se dedicó también a la educación, investigación y rehabilitación de la fauna marina. Los propietarios aseguraron que los animales nacidos bajo cuidado humano serían reubicados en zoológicos y oceanarios, mientras que ejemplares rehabilitados, como la tortuga Jorge, fueron liberados en su hábitat natural tras cumplir su ciclo de reinserción. Las imágenes difundidas muestran delfines y lobos marinos en estanques sucios, y la denuncia generó una fuerte conmoción en la ciudad, exigiendo una acción urgente sobre los animales que aún permanecen en el predio.