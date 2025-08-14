Una historia de amor que comenzó por casualidad: cómo se conocieron Cristiano Ronaldo y Georgina Rodriguez







El astro del fútbol europeo y la historia de cómo se conoció con la mujer que eligió para compartir el resto de su vida.

No logró muchos socios dentro de la cancha en el fútbol ya que con su nivel alcanzaba, pero fuera de ella, Cristiano Ronaldo encontró a su compañera de vida. Georgina Rodríguez fue la mujer elegida por el astro luso para poder formar una familia y ambos lograron forjar una relación que es observada por todos sus fanáticos.

Con casi diez años compartidos, esa historia avanzó con mudanzas, proyectos y momentos íntimos que marcaron a la pareja. Juntos compartieron momentos tanto buenos como malos, pero supieron hacerlo como un equipo a lo largo de este tiempo que llevan en pareja.

georgina-rodriguez-cristiano-ronaldo La pareja lleva nueve años y dieron un gran anuncio en los últimos días. Cómo comenzó el amor entre el astro del fútbol portugués y la modelo En Madrid, a mediados de 2016, una coincidencia laboral derivó en flechazo: Georgina trabajaba en Gucci y Cristiano, figura central del fútbol europeo, entró como cliente. La química siguió en un evento de Dolce & Gabbana y, desde allí, comenzaron a verse con mayor frecuencia, siempre con bajo perfil en el inicio.

La etapa privada duró poco. Las primeras fotos juntos llegaron en noviembre de 2016 en Disneyland París y, ya en enero de 2017, se mostraron oficialmente en la gala The Best de la FIFA en Zúrich, junto a Cristiano Jr., en plena temporada de victorias en premios individuales y colectivos para el portugués.

El vínculo creció al ritmo de la agenda del fútbol profesional del luso y sus distintos destinos: de Madrid a Turín en 2018, regreso a Manchester United en 2021 y desembarco en Riad en 2023 con Al-Nassr. La relación se afianzó entre cambios de club y la vida familiar que fueron construyendo en cada destino.

Tras ocho años de relación: la romántica propuesta de Cristiano a Georgina Días atrás, Georgina confirmó el compromiso con una foto de su mano y la de Cristiano y un mensaje contundente: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. El anuncio llegó en pleno presente competitivo del fútbol saudí, con el delantero como emblema de Al-Nassr. Anillo Cristiano Georgina El astro del fútbol y el anillo con el cuál se comprometió con Georgina Rodríguez. La pareja cría una familia ensamblada de cinco hijos: Cristiano Jr. (2010) y los mellizos Eva y Mateo (2017). Junto a la Argentina, tuvieron a Alana Martina (2017) y Bella Esmeralda en 2022, pero esto también hizo que atravesaran la pérdida de Ángel, el mellizo de Bella, un episodio que ambos compartieron con enorme discreción y dolor. El anillo encendió el debate entre joyeros por tamaño y tasación. Estimaciones de especialistas ubican la pieza, de gran diamante central, en un rango millonario que distintas publicaciones cifran en varios millones de dólares de costo.

