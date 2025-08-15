A 44 años del primer descenso de un grande del fútbol argentino: la caída de San Lorenzo







Malas campañas y poca suerte decretaron un hecho histórico en el fútbol argentino, ya que San Lorenzo fue el primer grande en bajar de categoría.

El Ciclón fue el primer grande del fútbol argentino en bajar de categoría.

La caída de un grande en el fútbol argentino es algo que se ha visto en estos años, ya que se considera que el descenso no es solo una tragedia del momento, sino también consecuencia de decisiones que perjudican a la institución. El primero en caer a la segunda categoría un 15 de agosto pero de 1981, fue San Lorenzo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La mala campaña se hizo presente durante todo ese año para el Ciclón, que llegaba al partido ante Argentinos Juniors en cancha de Ferro con la posibilidad de salvarse en caso de empatar ante los de la Paternal. Pero un duelo opacado por las decisiones arbitrales y el nerviosismo por el insólito contexto de un gigante en zona de riesgo, culminó en un final malo para los de Boedo.

San Lorenzo 2 El Ciclón sufrió ante Argentinos la peor tragedia que le podría suceder a un grande del fútbol argentino. San Lorenzo - Argentinos Juniors: un partido recordado por las tensiones y el arbitraje Para los hinchas de San Lorenzo con memoria, el nombre del árbitro Carlos Espósito no será uno más. Fue el encargado de impartir justicia ante el Bicho, y le dio a los Santos un penal que Eduardo Delgado no pudo convertir, gracias a la actuación de Mario Alles, arquero de Argentinos. Minutos después, el mismo juez volvió a castigar con la pena máxima, pero esta vez a favor de los de La Paternal.

El tucumano Salinas fue quién tomó la responsabilidad de una pelota que quemaba, todo Caballito quedó paralizado. El delantero sabía que en sus pies estaba el destino de un grande del fútbol argentino, y no falló: gol y una noticia peor llegaba al estadio, ya que Talleres le ganaba a Instituto y la tragedia se volvía inevitable. Así, el primer grande en descender fue el Ciclón, en un partido que marcaría un hito en la historia del deporte a nivel nacional.

El retorno de San Lorenzo a la Primera División del fútbol argentino El fútbol da revancha, aunque muchas veces se hace esperar, para San Lorenzo no había tiempo de especular. Volver a primera era una obligación y no una tarea a largo plazo, por lo que la reestructuración fue inmediata. En la Zona B del torneo de la segunda categoría del fútbol argentino, el equipo que inició bajo el mando del Toto Lorenzo y luego tuvo a José Yudica como entrenador, arrasó.

En 42 juegos, logró sumar 57 unidades producto de 23 victorias, 11 empates y tan solo ocho derrotas con 56 goles a favor y 37 en contra. Cabe remarcar que en ese entonces, el triunfo otorgaba dos unidades en vez de las tres que da actualmente. El 6 de noviembre de 1982, en la cancha de Vélez, el Ciclón superó 1 a 0 a El Porvenir con gol de Rubén Darío Insúa y a tres fechas del final, logró retornar a primera.

Temas Fútbol