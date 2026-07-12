Neymar volvió a estar en el centro de la polémica tras aparecer en un torneo de póker en Las Vegas

La aparición de Neymar en un torneo de póker en Las Vegas generó críticas por el momento elegido tras la eliminación de Brasil.

Neymar volvió a quedar en el foco de la polémica luego de que se viralizara una imagen suya participando de un torneo de póker en Las Vegas, apenas unos días después de la eliminación de Brasil en el Mundial 2026 y mientras todavía no resolvió qué hará con su carrera profesional.

El delantero brasileño, que había terminado entre lágrimas tras la derrota ante Noruega y anunció su despedida de la selección, se presentó en la World Series of Poker , uno de los torneos de cartas más reconocidos del mundo. Allí participó en una competencia de seis jugadores con un premio máximo de u$s10.000, una situación que despertó críticas entre los hinchas brasileños.

La molestia no estuvo relacionada con su gusto por el póker, algo que Neymar nunca ocultó, sino con el momento elegido para participar del evento. El jugador todavía tiene contrato vigente con Santos hasta el 31 de diciembre de 2026 y el club paulista había establecido el 17 de julio como fecha límite para su regreso al plantel de cara al último semestre del año.

Neymar Júnior estuvo en boca de todos antes, durante y ahora después del Mundial 2026 tras la eliminación de Brasil . Al principio, las dudas recaían sobre si iba a estar convocado; después en la incertidumbre sobre si iba a jugar por su lesión o no; y, por último, después de la cita mundialista se instaló el rumor de que podría dejar el fútbol este año .

Neymar se presentó en la World Series of Poker , uno de los torneos de cartas más reconocidos del mundo.

El murmullo comenzó a encender las alarmas cuando Neymar da Silva Santos, su padre, subió una publicación a sus redes sociales pidiéndole que no se retire: “Quiero hacerte una petición paternal. Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies. Redescubre la sonrisa en el campo. Hoy estás sano. Dios te ha dado otra oportunidad para hacer lo que siempre has amado. Disfruta del fútbol" .

Esa no fue la única carta de una persona allegada a Ney, sino que uno de sus mejores amigos, Cris Guedes, también subió un mensaje en apoyo al extremo brasileño: “Gracias por cada regate imposible, por cada sonrisa, por cada lágrima y por nunca dejar de creer. Porque el tiempo puede cerrar capítulos, pero jamás podrá borrar una leyenda. Quizás este sea el último partido, quizás aún no. Si lo es, que se celebre como se merece. Y si aún quedan más capítulos por venir, el fútbol estará agradecido", concluyó enigmáticamente.

Neymar Jr. ante la duda de continuar en el fútbol luego del retiro de la Selección de Brasil. @anpic4k

Los argumentos que sostienen los rumores del retiro

Uno de los principales factores para que se empiece a sospechar este suceso es el tiempo de contrato en el Santos, club al que volvió porque extrañaba sus raíces. Hoy sus problemas de salud, su falta de rendimiento y el poco tiempo que resta para que se le termine el contrato –diciembre de 2026— son argumentos de peso para no renovarle por parte del equipo Peixe.

Por otro lado, luego de la eliminación por 2 a 1 en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Noruega, Neymar confirmó su retiro de la selección Canarinha: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí", sentenció entre una visible conmoción por lo sucedido y posteriormente siendo cobijado por su familia entre lágrimas.

Por el momento, lo único confirmado es su alejamiento de la Verdeamarelha, y el “Diez” se está tomando unos días de vacaciones en Florida para terminar de definir su futuro. Su círculo cercano confirma que todavía no hay una decisión oficial, pero que todo quedará en sus manos.