En Brasil aseguran que Neymar está pensando en su retiro tras la eliminación del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Luego de lo que fue la participación del astro brasileño en el certamen mundialista, en las últimas horas se empezó a correr el rumor de que una de las opciones para su futuro sería colgar los botines. Su padre y un amigo cercano salieron a hablar al respecto.

Neymar Jr. ante la duda de continuar en el fútbol luego del retiro de la Selección de Brasil. @anpic4k

Neymar Júnior estuvo en boca de todos antes, durante y ahora después del Mundial 2026 tras la eliminación de Brasil. Al principio, las dudas recaían sobre si iba a estar convocado; después en la incertidumbre sobre si iba a jugar por su lesión o no; y, por último, después de la cita mundialista se instaló el rumor de que podría dejar el fútbol este año.

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El murmullo comenzó a encender las alarmas cuando Neymar da Silva Santos, su padre, subió una publicación a sus redes sociales pidiéndole que no se retire: “Quiero hacerte una petición paternal. Hijo, sigue jugando al fútbol. Redescubre la alegría de tener el balón en tus pies. Redescubre la sonrisa en el campo. Hoy estás sano. Dios te ha dado otra oportunidad para hacer lo que siempre has amado. Disfruta del fútbol".

View this post on Instagram Esa no fue la única carta de una persona allegada a Ney, sino que uno de sus mejores amigos, Cris Guedes, también subió un mensaje en apoyo al extremo brasileño: “Gracias por cada regate imposible, por cada sonrisa, por cada lágrima y por nunca dejar de creer. Porque el tiempo puede cerrar capítulos, pero jamás podrá borrar una leyenda. Quizás este sea el último partido, quizás aún no. Si lo es, que se celebre como se merece. Y si aún quedan más capítulos por venir, el fútbol estará agradecido", concluyó enigmáticamente.

Los argumentos que sostienen los rumores del retiro Uno de los principales factores para que se empiece a sospechar este suceso es el tiempo de contrato en el Santos, club al que volvió porque extrañaba sus raíces. Hoy sus problemas de salud, su falta de rendimiento y el poco tiempo que resta para que se le termine el contrato –diciembre de 2026— son argumentos de peso para no renovarle por parte del equipo Peixe.

Por otro lado, luego de la eliminación por 2 a 1 en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Noruega, Neymar confirmó su retiro de la selección Canarinha: “Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí", sentenció entre una visible conmoción por lo sucedido y posteriormente siendo cobijado por su familia entre lágrimas.

Por el momento, lo único confirmado es su alejamiento de la Verdeamarelha, y el “Diez” se está tomando unos días de vacaciones en Florida para terminar de definir su futuro. Su círculo cercano confirma que todavía no hay una decisión oficial, pero que todo quedará en sus manos.