Neymar anunció su retiro de la Selección de Brasil tras la eliminación con Noruega en el Mundial 2026

El máximo goleador de la historia de la Verdeamarela confirmó que no volverá a jugar con la selección después de la derrota frente a Noruega en los octavos de final.

Neymar cerró su ciclo con la Selección de Brasil tras la eliminación ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Neymar anunció su retiro de la selección de Brasil tras la eliminación frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. El delantero, máximo goleador de la historia de la Verdeamarela, confirmó el final de su ciclo internacional luego de la derrota por 2-1 y cerró una carrera de 130 partidos, 80 goles y 58 asistencias con la camiseta de su país.

La despedida tuvo un fuerte componente simbólico. El atacante del Santos disputó su último encuentro con Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el mismo escenario donde había debutado con la selección absoluta el 10 de agosto de 2010. Dieciséis años después, el círculo se cerró en el lugar donde todo había comenzado.

Apenas terminó el encuentro, Neymar confirmó la decisión en una entrevista con Globo Esporte TV. "Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Empecé aquí, y la cierro aquí" , expresó el histórico número 10, visiblemente emocionado tras el pitazo final.

El encuentro frente a Noruega reflejó el papel que Neymar tuvo en esta última etapa con la selección brasileña. El delantero comenzó el partido en el banco de suplentes e ingresó recién a los 67 minutos del segundo tiempo , cuando el marcador todavía permanecía igualado.

El delantero se despidió como máximo goleador histórico de la Verdeamarela con 80 tantos en 130 partidos.

Sin embargo, el desenlace fue adverso para Brasil. Los europeos golpearon en dos oportunidades y tomaron una ventaja de 2-0 que dejó al pentacampeón del mundo al borde de la eliminación.

Ya en el tiempo de descuento, Leo Ostigard cometió una infracción sobre Casemiro dentro del área y el árbitro Ismail Elfath sancionó penal. Neymar ejecutó el remate con precisión y marcó el 2-1 definitivo, aunque el descuento no alcanzó para cambiar la historia.

Ese tanto terminó siendo mucho más que un simple gol. Fue el noveno de Neymar en Copas del Mundo y también el último de su carrera con la selección brasileña. Además, le permitió convertirse en uno de los pocos futbolistas en convertir en cuatro Mundiales consecutivos: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026.

El máximo goleador en la historia de Brasil

Más allá de la eliminación, el legado de Neymar con la camiseta de Brasil quedó escrito entre los más importantes de la historia del fútbol de ese país.

El atacante finalizó su recorrido internacional con 80 goles y 58 asistencias en 130 encuentros, registros que lo ubicaron como el máximo goleador histórico de la selección brasileña, superando los 77 tantos oficiales atribuidos a Pelé por la FIFA.

La marca la alcanzó el 8 de septiembre de 2023, cuando convirtió un doblete frente a Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial.

Su último partido con Brasil fue en el mismo estadio donde debutó con la selección absoluta en 2010.

Su estreno con la selección había llegado mucho antes. Convocado por Mano Menezes después del Mundial de Sudáfrica 2010, Neymar debutó con apenas 18 años y marcó un gol de cabeza en la victoria por 2-0 sobre Estados Unidos. A partir de ese momento se transformó en una pieza fija del equipo durante más de una década y media.

Una carrera brillante con una deuda pendiente

Los números individuales de Neymar fueron extraordinarios, aunque los grandes títulos con la selección mayor quedaron por debajo de las expectativas que generó su carrera.

Su conquista más importante fue la Copa FIFA Confederaciones 2013, torneo en el que Brasil derrotó a España en la final y el delantero fue elegido Balón de Oro gracias a sus cuatro goles.

También integró el plantel que obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, donde convirtió el gol de tiro libre en la final frente a Alemania y luego ejecutó el penal decisivo que le dio al país su primer oro olímpico en fútbol masculino. Cuatro años antes había conseguido la medalla de plata en Londres 2012.

La Copa América, en cambio, nunca pudo incorporarse a su palmarés. En 2019 quedó fuera del torneo por lesión antes del debut de Brasil, mientras que en 2021 disputó la final, pero cayó 1-0 frente a la Selección argentina en el estadio Maracaná.

Su retiro deja a Brasil sin su máximo goleador histórico y principal figura de la última década.

Cuatro Mundiales y el cierre de un ciclo

Los Mundiales marcaron buena parte de la carrera internacional de Neymar y también representaron sus mayores frustraciones.

En Brasil 2014 era la gran figura del torneo hasta sufrir la fractura de una vértebra en los cuartos de final frente a Colombia, lesión que lo dejó afuera del histórico 7-1 contra Alemania.

En Rusia 2018, Brasil fue eliminado por Bélgica en cuartos de final. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, el equipo cayó por penales ante Croacia después de que Neymar regresara de una lesión de tobillo sufrida en la fase de grupos.

Su último Mundial llegó en 2026, ya con un rol secundario desde el banco de suplentes. Allí marcó el gol del descuento ante Noruega, aunque no pudo evitar una eliminación que representó la peor actuación brasileña desde Italia 1990.

Con su despedida, Brasil pierde al máximo goleador de su historia y al último gran referente de una generación que no logró devolverle al país la Copa del Mundo. La espera por un nuevo título mundial ya alcanza 24 años, una racha que seguirá vigente al menos hasta 2030, mientras Neymar baja definitivamente el telón de una carrera que comenzó y terminó en el mismo estadio de Nueva Jersey.